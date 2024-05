Rafa Amaya y el día que fue a la tienda vestido de su personaje en "El señor de los cielos"

Rafael Amaya está a punto de despedirse de Aurelio Casillas, el personaje que interpretó en "El señor de los cielos" desde hace más de una década, debido a que está en búsqueda de nuevos retos profesionales. Sin embargo, el actor mexicano ha asegurado que se lleva los mejores recuerdos de la producción que lo llevó a obtener fama mundial; uno de ellos fue cuando fue a una tienda vestido del narcotraficante y causó temor en la señora que lo despachaba.

El 2013 fue un año que marcó la vida de Amaya, en términos profesionales, pues fue cuando Telemundo lanzó "El señor de los cielos", una serie basada en la vida de Amado Carillo, el narcotraficante sinaloense, líder del Cartel de Juárez durante la década de 1990.

En esa época, la televisora hizo una gran promoción del lanzamiento de la primera temporada y, en entrevistas, hasta hacían alusión de quien con quien hablaban no era Rafa, sino el mismísimo "Señor de los Cielos". De hecho, a poco de su estreno, la serie se convirtió en la producción de Telemundo con mayor audiencia en nuestro país.

Lee también: Rafael Amaya vivió la época más oscura de su vida de la mano de Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos

En una de esas entrevistas, concedida a "People", el actor -que en esa época tenía 36 años- narró una de las experiencias que vivió durante la filmación de los primeros episodios del melodrama.

El actor Rafael Amaya en una entrevista de 2013, a poco de que se lanzara la primera temporada de "El señor de los cielos". Foto: YouTube

De acuerdo con Amaya, la producción de Telemundo Global Studios y Argos Comunicación se encontraba en la Ciudad de México grabando una de sus escenas, cuando solicitó al equipo que le proporcionaran un vaso con agua; al percatarse que no había nadie que lo asistiese, decidió salir del set, en búsqueda de una botella, sin caer en la cuenta que lo estaba haciendo con su caracterización de Aurelio Casillas.

Con todo y sombrero y pistola, Amaya dio con una miscelánea a la que ingresó:

"Estábamos grabando y tenía mucha sed, nadie me traía agua y yo soy de las personas que, si no me dan algo, yo voy por ellas, luego me fui a la vuelta de una de las peores colonias del DF, imagínate...", dijo a la reportera.

Lee también: Así despiden a Rafael Amaya, quien le dio vida a Aurelio Casillas en "El señor de los cielos"

El actor fue el más sorprendido cuando la señora que atendía la tienda quedó en shock, al ver que cargaba un arma, pues desconocía que se tratara sólo de un instrumento de utilería, ya que en ese momento todavía no se estrenaba la telenovela en México.

"Entro, tengo la pistola aquí a lado y la señora se pone a gritar y le dijo: ´-¿Qué pasó?, no, no señora, soy actor esto es de mentira´, y se puso a llorar, la sacaba (la pistola), la metía, no sabía qué hacer con ella, me salí de la tienda", dijo sonriente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc