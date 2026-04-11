La tarjeta de circulación es uno de los documentos obligatorios para los conductores de la Ciudad de México, pues acredita que su vehículo puede circular de manera legal en la vía pública.

Su vigencia es de 3 años, por ello, es necesario conocer el proceso para renovarla y así evitar multas o incluso la remisión del vehículo al corralón.

Hoy en Autopistas te lo explicamos paso a paso.

La tarjeta de circulación tiene una vigencia de 3 años en la CDMX. Foto: Pixabay

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¿Qué se necesita para renovar la tarjeta de circulación de CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), para renovar la tarjeta de circulación en línea es necesario tener a la mano la Llave CDMX. En caso de no contar con ella, es posible crearla a través del portal https://llave.cdmx.gob.mx.

Posteriormente, los documentos básicos son:

Identificación oficial vigente (INE, cartilla de Servicio Militar, pasaporte, cédula profesional, licencia para conducir o tarjeta de Residencia).

Documentos de acreditación de personalidad jurídica. Las personas físicas deben contar con una carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado y de quien realiza el trámite; mientras que las personas morales necesitan un acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado.

Comprobante de pago de derechos por refrendo de tarjeta de circulación.

¡Ojo! Es importante no contar con adeudos de tenencia, refrendo o multas.

Además, para comenzar el trámite en el portal, se necesita el número de la tarjeta de circulación vencida, número de identificación vehicular (NIV o VIN) y las placas del vehículo.

El costo de la renovación para autos particulares es de $433, según el apartado de pagos y trámites del portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Este es el costo de la renovación de la tarjeta de circulación en 2026. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

¿Cómo hacer la renovación de la tarjeta de circulación en línea?

Una vez que tengas todos los documentos y datos, realiza los siguientes pasos para renovar tu tarjeta de circulación por Internet:

Ingresar al sitio https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/

Pulsar “Refrendar mi tarjeta”.

Iniciar sesión con la Llave CDMX.

Seleccionar “Quiero pagar en línea o generar una línea de captura”.

Ingresar el número de placa.

Pagar con tarjeta de crédito o débito. Para efectivo, obtener la línea de captura y descargarla.

Imprimir y guardar el comprobante.

En caso de generar una línea de captura y realizar el pago en alguno de los Centros de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, puede tardar en reflejarse hasta en 72 horas.

Finalmente, mientras recibes tu nuevo documento, te recomendamos portar la tarjeta de circulación anterior y el comprobante del refrendo impreso. Esto por si algún oficial te la pide.

Y también puedes usar la Tarjeta de Circulación Digital en la App CDMX, cuya validez es oficial.

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