La tarjeta de circulación es, básicamente, el INE de un auto o motocicleta. En ella vienen todos los datos del vehículo, como la marca, modelo, año, número de serie y más. Es un documento indispensable para circular y, solo que en el Estado de Morelos, tiene una vigencia de 1 año.

Y te preguntaras por qué mencionamos el Estado de Morelos, pues porque una de las noticias más recientemente es que la tarjeta de circulación en Morelos ahora se puede tramitar 100% en línea. Esto significa adiós a las filas y a las vueltas innecesarias. La ventaja es que vas a poder hacer el trámite desde donde estés y llevar tu tarjeta de circulación digital siempre a la mano.

¿Cómo realizar el trámite de la tarjeta de circulación en línea?

El trámite digital de la tarjeta de circulación en Morelos es sencillo y rápido. Solo sigue estos pasos:

Entra a la página: digital.morelos.gob.mx Inicia sesión con tu Llave MX Captura tu número de placa Captura el número de serie del vehículo

Después, el sistema te pedirá subir tres documentos obligatorios:

INE vigente

Póliza de seguro con cobertura vigente

con cobertura vigente Tarjeta de circulación anterior

Pago y descarga de la tarjeta de circulación digital

Con los documentos cargados, llegamos a la parte menos divertida: el pago. Si ya lo realizaste previamente, solo tendrás que validarlo para continuar.

Una vez completado el proceso, podrás descargar tu tarjeta de circulación en PDF. De acuerdo con la Coordinación de Movilidad y Transporte de Morelos, todo el trámite puede tardar hasta 10 minutos.

¿La tarjeta de circulación digital es válida en todo México?

La tarjeta de circulación digital en Morelos tiene la misma validez oficial que la versión física. Está autorizada para circular tanto en Morelos como en el resto del país.

Hasta el momento, ya se han emitido más de 8,000 tarjetas de circulación digitales, en tan solo 48 hrs.

Si eres del estado de Morelos ¿qué esperas para tramitar la tuya?

¿Cuánto cuesta la tarjeta de circulación en Morelos en 2026?

El costo de la tarjeta de circulación en Morelos varía según el tipo de vehículo, modelo, antigüedad y valor comercial. Estos son los montos aproximados para 2026:

Autos particulares: entre $690 y $1,450 , según año y modelo

entre , según año y modelo Motocicletas: de $295 a $610 , dependiendo de la cilindrada

de , dependiendo de la cilindrada Vehículos de carga ligera: $920 a $2,080 (pickups hasta 2.5 toneladas)

(pickups hasta 2.5 toneladas) Vehículos de carga pesada: $2,200 a $4,500 , según tonelaje autorizado

, según tonelaje autorizado Transporte público: $1,350 a $4,500 (taxis y transporte colectivo)

(taxis y transporte colectivo) Vehículos híbridos y eléctricos: cuentan con 35% de descuento

