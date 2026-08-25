Por medio de redes sociales, una denuncia ciudadana captó la atención de los internautas al difundirse el momento en que una oficial del Metrobús negó el acceso a un grupo de personas de la tercera edad.

En el video se observa a las adultas mayores explicando a la oficial de la estación 314 Memorial New's Divine que pertenece a la línea 5 del transporte público, que anteriormente ya las han dejado pasar enseñando su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Sin embargo, su petición no tuvo éxito.

“Nosotras somos de la tercera edad, tenemos una credencial que nos acredita, venimos con comprobante y la señora policía no nos permite pasar”, mencionan en el video.

Tras denunciar el presunto acto de discriminación, el tema sobre la gratuidad en el servicio de transporte para los adultos mayores desató un debate entre los usuarios.

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El viaje en Metrobús tiene un costo de $6.00 pesos. Foto: Archivo

Autoridades confirman a qué edad se puede viajar gratis en el Metro y Metrobús de la CDMX

Ante el revuelo generado en plataformas digitales, las autoridades señalaron que de acuerdo con lo establecido por el Gobierno de la Ciudad de México el beneficio de gratuidad en el sistema de transporte es para personas mayores de 70 años de edad, niñas y niños menores de 5 años y personas con discapacidad.

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Asimismo, informaron que las personas que aparecen en el video no cumplían con tales requisitos.

Cabe mencionar que la gratuidad del servicio no se hace extensiva a familiares o acompañantes de los beneficiarios.

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#ULTIMAHORA



Denuncian a policía 👮🏽‍♀️ qué le niega el paso a varias señoras de la 3ra edad en el @MetrobusCDMX ❌🚨



Tanto en el Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX como en el #Metrobus , las personas más vulnerables sufren discriminación‼️⚠️#MetroCDMX pic.twitter.com/yXygpoEvHu — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 24, 2026

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