Metrópoli | 25-08-26 | 21:43 |

Una joven de 16 años resultó tras caer en una oquedad, aparentemente de una obra inconclusa, ubicada sobre Radamés Treviño, casi en su cruce con Eje 3 Sur, en la colonia Balbuena, .

Elementos del auxiliaron a la menor y posteriormente fue valorada por paramédicos de de la demarcación.

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De manera preliminar, la joven presentó algunos golpes, aunque no requirió ser trasladada a un hospital.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las labores correspondientes.

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JACL/cr

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