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Una joven de 16 años resultó lesionada tras caer en una oquedad, aparentemente de una obra inconclusa, ubicada sobre Radamés Treviño, casi en su cruce con Eje 3 Sur, en la colonia Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos auxiliaron a la menor y posteriormente fue valorada por paramédicos de Protección Civil de la demarcación.
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De manera preliminar, la joven presentó algunos golpes, aunque no requirió ser trasladada a un hospital.
La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las labores correspondientes.
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JACL/cr
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