La Ciudad de México deja de recaudar hasta mil 600 millones de pesos al año por la falta de cobro de derechos relacionados con el uso del espacio público para publicidad exterior, de acuerdo con la estimación presentada por la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

En conferencia de prensa, el presidente de la organización, Jorge Carlos Negrete, señaló que la falta de cobro de estos derechos representa una pérdida de recursos para la capital y cuestionó la actuación del Gobierno de la Ciudad de México en la regulación de la publicidad exterior, en el marco de la renovación y ampliación de Ecobici, que contempla la instalación de 600 MUPIS.

“La falta de cobro de derechos por el uso del espacio público que no se cobran por la negligencia del gobierno de la CDMX ha hecho que la metrópoli pierda alrededor de mil 600 millones de pesos cada año”, afirmó.

La fundación estimó que el valor comercial anual de la publicidad exterior en la capital se encuentra entre 800 y mil 600 millones de pesos, con un escenario central de aproximadamente mil millones de pesos anuales.

La fundación estimó que el valor comercial anual de la publicidad exterior en la capital se encuentra entre 800 y mil 600 millones de pesos. | Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

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Asimismo, calculó que los derechos fiscales potenciales podrían representar alrededor de 22 millones de pesos anuales, aunque precisó que esta cifra está sujeta a la clasificación de los anuncios, su superficie y las tarifas correspondientes para 2026.

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Ecobici, otro frente de expansión de publicidad exterior

En este contexto, la FRRPU puso como ejemplo la nueva licitación para ampliar el sistema Ecobici, adjudicada nuevamente a la empresa 5M2 y con una vigencia hasta 2036. Actualmente, Ecobici cuenta con 687 cicloestaciones y alrededor de 9 mil 300 bicicletas, distribuidas en seis alcaldías.

Con la nueva concesión, el sistema crecerá a mil 111 cicloestaciones y 15 mil bicicletas, además de incorporar a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. Las seis alcaldías donde ya opera son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

La nueva licitación contempla hasta mil 111 MUPIs asociados a las cicloestaciones, además de hasta 600 espacios publicitarios fuera de ellas.

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Con la nueva concesión, el sistema crecerá a mil 111 cicloestaciones y 15 mil bicicletas, además de incorporar a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. | Foto: Galo Cañas Rodríguez.

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Para Jorge Carlos Negrete, de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, el crecimiento de estos espacios debe analizarse bajo criterios de regulación, recaudación y protección del paisaje urbano.

Tres titulares en Metrópolis en menos de dos años

La FRRPU también cuestionó la falta de continuidad en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, pues la dependencia ha tenido tres titulares, situación que, sostuvo, ha contribuido al desorden en materia de publicidad exterior.

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Para la FRRPU, estos cambios han dificultado la continuidad de una política pública en materia de publicidad exterior y han permitido que permanezcan estructuras y formatos que, según la organización, se encuentran fuera del marco legal.

“Actualmente, hay una proliferación de formatos publicitarios que estaban prohibidos y que el día de hoy encontramos por toda la ciudad, como son los envolventes y los vehículos”, señaló Negrete Vázquez.

“Lo que muestra que la actual administración ha sido más permisiva, saturando el espacio y mobiliario urbano, ya que no existe la expedición de licencia de estructuras en la urbe”, concluyó.

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JACL/cr