El prestigioso VidantaWorld México Open presentó la primera lista de jugadores que competirán en la quinta edición del torneo del 26 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta - Nuevo Nayarit, y el field, que promete ser el mejor de su historia, será encabezado por el estadounidense Wyndham Clark, número 3 del ranking en el PGA Tour y reciente campeón del BMW Championship en el Bellerive Country Club de Missouri.

Bajo la promesa de que dos campeones de Majors se integrarán al field -el legendario Brooks Koepka se asoma como una de las posibilidades- otras figuras del PGA Tour como Ben Griffin, Tony Finau, Lucas Glover, Camilo Villegas, Akshay Bhatia, John Daly Jr. y el campeón defensor, Brian Campbell, tienen su lugar asegurado en un fin de semana que reunirá lo mejor del mundo del deporte y el entretenimiento.

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Para esta edición se harán cambios en el trazado del campo, por lo que los aficionados tendrán la posibilidad de ver los cierres de los hoyos más importantes, en las banderas del 9 y 18.

Ángel Gomez, director corporativo de VidantaWorld golf, declaró en la presentación del torneo que “es un evento que no tiene precedentes, en la historia del PGA Tour no ha habido un evento que combine estas experiencias. Queremos que sea el evento social y deportivo más esperado del año”.

Además del torneo de golf, habrá espectáculos de talla internacional como un concierto de Robbie Williams y el show de Cirque du Soleil Ludo, con actividades especiales relacionadas con la cultura mexicana y el Día de Muertos.

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El golf mexicano estará representado por Álvaro Ortiz, Omar Morales, Santiago de la Fuente, Mauricio Figueroa, Alejandro Fierro y otro jugador que aún no está confirmado.

¡Será un field impresionante! 😮‍💨 ⛳️



El VidantaWorld México Open tendrá a dos campeones de Majors dentro del field, al campeón defensor Brian Campbell y al número tres del PGA Tour, Wyndham Clark, entre otras estrellas 🔥 pic.twitter.com/aIJldOjKRr — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 25, 2026

CERCANÍA CON EL WORLD WIDE TECHNOLOGY CHAMPIONSHIP ES UNA VENTAJA

Históricamente, el México Open se llevaba a cabo a inicios de año, pero esta vez, lo pasaron para el otoño, pegado al World Wide Technology Championship, que se celebrará del 2 al 8 de noviembre de 2026. El director del torneo en Vidanta, mencionó que esto es una ventaja para los dos torneos mexicanos.

“El PGA Tour como apoyo al deporte en México nos va a poner un avión del torneo de Bermuda para que vengan al nuestro y del nuestro a Los Cabos. Somos torneos diferentes y ayuda que sean seguidos para tener nombres a la mano”, mencionó.

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