La letra concebida por el poeta Francisco González Bocanegra y la música que compuso Jaime Nunó retumbaron en los Balcanes gracias a unas chicas de ilusiones infinitas, que llevan al trampolín esa sincronía única que tienen desde que nacieron.

Las gemelas Mia y Lia Cueva dieron a México su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, al imponerse en la prueba de sincronizados trampolín tres metros, dentro de la categoría de 14 a 18 años de edad.

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Son unas prodigio. Prueba de eso es que, con apenas 15 años, ya son medallistas de bronce en un Campeonato Mundial absoluto, por lo que llegaron a Croacia con la etiqueta de grandes favoritas a colgarse el oro... Y cumplieron a cabalidad.

Las hermanas Cueva finalizaron con una puntuación de 283.02 unidades, lo que demostró su consistencia durante las cinco ejecuciones. Desde la primera, marcaron importante distancia sobre el resto de las duplas participantes.

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Las rusas Viktoria Kazantseva y Nadezhda Trifonova se quedaron con la presea de plata, al totalizar 258.63 unidades, mientras que el bronce fue para las canadienses Lila Stewart y Mackenzie-Mai Van Houtte Cachero, gracias a sumar 256.92.

Se trata de la sexta medalla que obtiene la delegación mexicana en el evento, segunda de oro. La otra a primer lugar también fue ganada por Mia, en el trampolín de un metro, prueba en la que Lia concluyó como subcampeona mundial.

Porque ellas ya no son el futuro de los clavados mexicanos, son el presente.