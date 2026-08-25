El musical “Dolly: A True Original Musical” llegará a Broadway en enero de 2027, el mes en quehabría cumplido 81 años, y mantendrá las fechas que ya estaban previstas pese a la muerte de la cantante, ocurrida este 25 de agosto.

Los productores del espectáculo informaron en un comunicado enviado a Deadline que las funciones previas comenzarán el 7 de diciembre en el Teatro St. James de Nueva York, mientras que el estreno oficial será el 19 de enero de 2027.

La propia intérprete había expresado su deseo de que el público pudiera conocer el montaje y disfrutar de la historia que cuenta, pues consideraba que su vida había sido un viaje musical: “Espero que disfruten viéndola tanto como yo he disfrutado viviéndola”.

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La obra tuvo una primera presentación el año pasado en Nashville y tiene un componente personal para la cantante, quien durante décadas llevó su vida privada con discreción. En esta ocasión, el musical permitirá conocer más detalles de su historia a través de sus propias palabras.

Parton escribió el guion del musical junto con Maria S. Schlatter, ganadora de dos premios Emmy.

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El espectáculo incluye canciones nuevas y algunos de los temas más conocidos de la artista, entre ellos “I Will Always Love You”, “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “9 to 5”.

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La muerte de Dolly Parton

La noticia de la muerte de Dolly Parton se dio a conocer la mañana de este martes por medio de su sobrino, quien compartió un video en las redes sociales de la cantante.

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“Soy el hijo de Cassie Parton y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean; hermana, tía abuela, para una generación y para la futura”, expresó.

La muerte de la cantante ocurrió apenas días después de que hablara sobre sus problemas de salud y señalara que continuaba trabajando para acercar su música a sus seguidores. También había contado que descuidó su propia salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

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