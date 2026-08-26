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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá un encuentro con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ante su próxima visita a México, aunque aún no se ha definido la fecha ni la hora de la reunión.
Al ser cuestionada sobre la visita de Bachelet, la Mandataria señaló que tiene previsto reunirse con ella y destacó que el encuentro se realizará próximamente.
“Sí, sí, la voy a ver, nada más todavía no tengo el día y la hora”, respondió Sheinbaum durante su conferencia matutina.
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En contraste, la Presidenta informó que no tiene contemplada, por ahora, una reunión con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también tiene previsto visitar la Ciudad de México para la presentación de su libro.
Sheinbaum explicó que hasta el momento no ha recibido una solicitud de encuentro por parte del exmandatario colombiano, aunque dejó claro que su presencia en el país es bienvenida.
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“No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido”, señaló la Presidenta.
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