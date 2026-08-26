El actor británico Tim Curry, recordado por interpretar al perturbador Pennywise en “It”, murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, de acuerdo con información obtenida por TMZ.

La noticia provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes acudieron a sus redes sociales para despedir al actor y recordar algunos de sus personajes más emblemáticos.

Su actuación se volvió especialmente recordada por la voz, la sonrisa, los gestos y la manera de alternar entre una apariencia aparentemente amigable y una presencia amenazante. Fotos: IMDB.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, agentes acudieron al domicilio de Curry alrededor de las 23:23 horas del martes. Hasta el momento, no se sospecha que algún acto delictivo esté relacionado con su fallecimiento.

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¿Qué pasó con Tim Curry?

La muerte de Tim llega después de varios años en los que el actor enfrentó serios problemas de salud que redujeron considerablemente su actividad profesional.

En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral que hizo necesaria una cirugía cerebral. A partir de entonces, aunque continuó relacionado con distintos proyectos y mantuvo contacto con sus seguidores, su presencia en la industria fue mucho más limitada.

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Muere Tim Curry. Foto: AFP.

Esta fue la última publicación de Tim Curry en Instagram

Tras conocerse la noticia, sus seguidores acudieron a Instagram para expresar sus condolencias a su familia y recordar su carrera.

La última publicación del actor en esta red social había sido realizada el pasado 13 de agosto. En ella compartió información sobre una de sus obras más recientes, titulada “Vagabond”, que se encontraba disponible con descuento.

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El libro reúne distintos momentos de una trayectoria que comenzó en los escenarios británicos y que posteriormente se extendió al cine, la televisión, la música y el doblaje.

En aquella publicación, Curry anunció que los lectores en Estados Unidos podían adquirir sus memorias a mitad de precio como parte de una promoción de Barnes & Noble, disponible del 13 de agosto al 1 de septiembre.

El mensaje decía: “Es hora de que Barnes & Noble Book Haul y los fans en Estados Unidos puedan comprar las memorias de Tim, Vagabond, a mitad de precio entre el 13 de agosto y el 1 de septiembre. Bueno. Qué bonito”.

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En ese momento, la publicación recibió comentarios relacionados principalmente con el libro. Sin embargo, después de confirmarse el fallecimiento del actor, el espacio se transformó en un punto de encuentro para quienes quisieron despedirse de una figura que dejó huella en el entretenimiento.

La publicación más reciente de Curry comenzó a llenarse de mensajes de despedida por parte de sus más de 140 mil seguidores.

Entre los comentarios aparecieron algunos como:

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“Pennywise fue el primer payaso que me asustó. Descansa en paz, maravillosa leyenda de hombre, y gracias por darnos tus increíbles talentos en la pantalla durante muchos años”

“Descansa en paz. Otra leyenda que se va”

“Gracias por alabar a mi yo adolescente con tu arte, vuela alto”

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