Autoridades federales detuvieron en Hidalgo a Jorge Luis de la Cruz León, alias “Koki”, líder del grupo delictivo “Pueblo Unido” y objetivo prioritario en Tabasco, junto a dos de sus operadores, Ángel de Jesús de la Cruz León, alias “Chino” y Jhosmark de Jesús de la Cruz Francisco.

De acuerdo con las investigaciones “Koki” cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación, además fue operador de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, integrante de “La Barredora”, detenido en julio de 2025.

Además, se relaciona con delitos de almacenamiento, distribución y venta de drogas, tráfico de personas, secuestro y extorsión.

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El hoy detenido mantenía una disputa territorial con integrantes de la facción “La Barredora”, liderada por Yeison Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad señaló que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), con autoridades de Tabasco y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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Indicó que, mediante labores de investigación e inteligencia, los efectivos dieron seguimiento a “Koki”.

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Tras un despliegue, los uniformados lo ubicaron cuando se trasladaba a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca, por lo que le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, fue detenido junto con dos personas más.

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A los detenidos les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de con las entidades federativas para detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la población.

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