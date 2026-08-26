[Publicidad]
Autoridades federales detuvieron en Hidalgo a Jorge Luis de la Cruz León, alias “Koki”, líder del grupo delictivo “Pueblo Unido” y objetivo prioritario en Tabasco, junto a dos de sus operadores, Ángel de Jesús de la Cruz León, alias “Chino” y Jhosmark de Jesús de la Cruz Francisco.
De acuerdo con las investigaciones “Koki” cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación, además fue operador de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, integrante de “La Barredora”, detenido en julio de 2025.
Además, se relaciona con delitos de almacenamiento, distribución y venta de drogas, tráfico de personas, secuestro y extorsión.
Lee también Sheinbaum anuncia gira de rendición de cuentas tras segundo informe de gobierno; "nos vamos a todas las entidades", garantiza
El hoy detenido mantenía una disputa territorial con integrantes de la facción “La Barredora”, liderada por Yeison Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”.
En un comunicado el Gabinete de Seguridad señaló que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), con autoridades de Tabasco y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
[Publicidad]
Indicó que, mediante labores de investigación e inteligencia, los efectivos dieron seguimiento a “Koki”.
Lee también Elecciones 2027: Morena designa a Santiago Nieto como coordinador en Querétaro
Tras un despliegue, los uniformados lo ubicaron cuando se trasladaba a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca, por lo que le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, fue detenido junto con dos personas más.
[Publicidad]
A los detenidos les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de con las entidades federativas para detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la población.
Fallas de infraestructura y pocos usuarios asfixian al Tren Interoceánico; opera con subsidios de 97%
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
[Publicidad]
em/apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Localizan camión con 58 migrantes dentro; investiga la implicación de "red clandestina organizada"
Mundo
A casi medio año de conflicto, Trump no tiene prisa en retomar negociaciones de paz con Irán; dice que no hay una fecha límite
Estados
Cae hombre buscado por maltrato animal en Guadalupe, Nuevo León; le decomisan droga
Metrópoli
Edomex dará becas del 100% a servidores públicos para estudiar maestrías, licenciatura y diplomados