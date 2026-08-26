Mundo | 26-08-26 | 10:35 |

Una enorme golpeó este miércoles 26 de agosto pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, en.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, citados por agencias internacionales de noticias como AFP y EFE, hubo "numerosas víctimas" como consecuencia de un .

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

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"Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas", señaló la Oficina de Turismo.

Al menos 55 cuerpos han sido recuperados tras las , indicó a su vez la policía, que añadió que también había "varios agentes que estaban fuera de contacto".

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La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

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Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían "alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen".

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Conforme con AFP, las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, , ordenó una operación de rescate "a gran escala".

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La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

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¿Terremoto, causante de la devastadora riada en Nepal?

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar la riada a un terremoto, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, autoridades chinas informaron que seguían sin poder establecer contacto con el puerto fronterizo de Gyirong, la zona más afectada por la riada que golpeó el suroeste del Tíbet junto a Nepal, mientras los trataban de abrir paso por unas carreteras completamente destruidas.

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Un responsable de una unidad de defensa fronteriza de la Región Militar del Tíbet explicó a la televisión estatal CCTV que una inspección realizada con constató que las vías próximas al puerto habían quedado "completamente destruidas".

"Seguimos sin haber establecido contacto con el puerto fronterizo de Gyirong", indicó el responsable, quien agregó que continúan los trabajos para despejar las carreteras y permitir la llegada de más .

Según la misma fuente, una segunda tanda de equipos de emergencia se encuentra cerca de la zona, donde se registran además lluvias débiles que podrían complicar las operaciones.

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Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones pueden provocar nuevas crecidas, mientras las laderas circundantes presentan riesgo de desprendimientos y persiste la posibilidad de nuevas riadas de lodo.

En China reportan "múltiples víctimas" por deslave en frontera con Nepal

China todavía no ha divulgado cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el desastre, aunque los medios estatales informaron previamente de "múltiples víctimas y desaparecidos" en el lado tibetano.

El Ministerio de Gestión de Emergencias chino activó una respuesta nacional y envió un grupo de trabajo al lugar, mientras el Ejército y la Policía Armada movilizaron cientos de efectivos y maquinaria.

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La riada alcanzó también el distrito nepalí de Rasuwa. El subdirector general del Departamento de Carreteras de Nepal, Shubharaj Neupane, afirmó que la crecida del río Bhote Koshi destruyó 22 puentes de hormigón y cinco puentes tipo Bailey en el tramo comprendido entre Rasuwa y Dhading Galchhi, según declaraciones recogidas por el medio local Kantipur.

La riada causó, además, "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post. Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

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ss/mcc

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