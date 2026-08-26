Una enorme inundación golpeó este miércoles 26 de agosto pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, en Nepal.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, citados por agencias internacionales de noticias como AFP y EFE, hubo "numerosas víctimas" como consecuencia de un deslave.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Lee también Inundaciones en Nepal dejan más de 90 muertos; hay cientos de desaparecidos, incluidos turistas

The flood that hit Nepal today also washed away this bridge. pic.twitter.com/wDmCWq2csz — Aryaaaaaaan (@aryan_jandyal) August 26, 2026

"Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas", señaló la Oficina de Turismo.

Al menos 55 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había "varios agentes que estaban fuera de contacto".

[Publicidad]

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Lee también Alertan por intensificación de "El Niño" entre julio y septiembre de 2026; OMM prevé más olas de calor, lluvias y sequías

Rescate en Nepal tras devastadora avalancha. Gloria a Dios 🙏🏽 pic.twitter.com/KTzVVxLVn4 — ᴛᴀᴛɪɪᴀɴᴀ ᴄᴀɴᴏ. ®️ (@tatiikno) August 26, 2026

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían "alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen".

[Publicidad]

Conforme con AFP, las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate "a gran escala".

Lee también Por inundaciones, evacúan a más de 200 niños en Missouri; lluvias provocan rescates de emergencia

[Publicidad]

El río Bhotekoshi se desbordó en Nepal tras una avalancha, destruyendo aldeas, proyectos hidroeléctricos y carreteras.



Hasta el momento se reportan al menos 8 personas fallecidas y 384 turistas desaparecidos.



Por el momento, las autoridades evalúan daños materiales… pic.twitter.com/vZuVzq19f1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Lee también Incendios forestales en Europa detonan bombas de Primera y Segunda Guerra Mundial; el cambio climático desentierra explosivos

¿Terremoto, causante de la devastadora riada en Nepal?

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar la riada a un terremoto, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

[Publicidad]

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Videos de tragedia en frontera de Nepal y China: megainundación arrasó pueblos y los dejó sumergidos en lodo tras terremoto; hay 400 desaparecidos.



Amplíe los detalles ⬇️https://t.co/9mTXTanPV3



📹: JoMatrika y WeatherMonitors en X pic.twitter.com/hCPntGx9GW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

Por su parte, autoridades chinas informaron que seguían sin poder establecer contacto con el puerto fronterizo de Gyirong, la zona más afectada por la riada que golpeó el suroeste del Tíbet junto a Nepal, mientras los equipos de rescate trataban de abrir paso por unas carreteras completamente destruidas.

Lee también "Bertha" toca tierra en Luisiana, en el sur de EU; prevén que la tormenta tropical se adentre en Texas el jueves

[Publicidad]

Un responsable de una unidad de defensa fronteriza de la Región Militar del Tíbet explicó a la televisión estatal CCTV que una inspección realizada con drones constató que las vías próximas al puerto habían quedado "completamente destruidas".

"Seguimos sin haber establecido contacto con el puerto fronterizo de Gyirong", indicó el responsable, quien agregó que continúan los trabajos para despejar las carreteras y permitir la llegada de más fuerzas de rescate.

Según la misma fuente, una segunda tanda de equipos de emergencia se encuentra cerca de la zona, donde se registran además lluvias débiles que podrían complicar las operaciones.

[Publicidad]

Lee también China evacúa a casi 2 millones de personas por tifón Bavi; pronostican "lluvias excepcionalmente abundantes"

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones pueden provocar nuevas crecidas, mientras las laderas circundantes presentan riesgo de desprendimientos y persiste la posibilidad de nuevas riadas de lodo.

BREAKING: Massive flash flood ⁠in the Himalayan nation of Nepal ⁠washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities said pic.twitter.com/Dj4r1aUUgD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

En China reportan "múltiples víctimas" por deslave en frontera con Nepal

China todavía no ha divulgado cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el desastre, aunque los medios estatales informaron previamente de "múltiples víctimas y desaparecidos" en el lado tibetano.

El Ministerio de Gestión de Emergencias chino activó una respuesta nacional y envió un grupo de trabajo al lugar, mientras el Ejército y la Policía Armada movilizaron cientos de efectivos y maquinaria.

Lee también Tormenta Moke amenaza Hawái con lluvias intensas; crece riesgo de inundaciones

La riada alcanzó también el distrito nepalí de Rasuwa. El subdirector general del Departamento de Carreteras de Nepal, Shubharaj Neupane, afirmó que la crecida del río Bhote Koshi destruyó 22 puentes de hormigón y cinco puentes tipo Bailey en el tramo comprendido entre Rasuwa y Dhading Galchhi, según declaraciones recogidas por el medio local Kantipur.

La riada causó, además, "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post. Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc