Culiacán, Sin.— Graciela Domínguez Nava juró este martes como gobernadora interina de Sinaloa, una mujer que había marcado su distancia del mandatario con licencia Rubén Rocha Moya y que en su primer discurso aseguró que trabajará por la paz en su entidad en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la tribuna del Congreso estatal, señaló que su encargo durará “poco más de un año” y dejó claro que su “prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades… una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana”.

Añadió que la paz en Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, “con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley”.

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Abordó la situación de violencia que vive el estado y entre las tareas a retomar mencionó “la atención a víctimas y reconstrucción del tejido social, trato apropiado, digno y atención a desaparición de personas, desplazamiento interno y retorno a comunidades”.

“Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”.

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También tuvo palabras para la Presidenta, a quien reconoció su liderazgo y le dijo: “Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”.

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Al concluir la sesión, la mandataria estatal dijo que revisará y evaluará el desempeño de los miembros del gabinete antes de tomar una decisión de alguna posible modificación; también indicó que va a vigilar que sus funcionarios no se inmiscuyan en el proceso de la sucesión gubernamental.

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En sesión extraordinaria del Congreso local, Graciela Domínguez Nava rindió protesta como gobernadora interina de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

La negociación

Domínguez Nava, diputada federal por Morena con licencia, fue designada gobernadora interina con 31 votos a favor de Morena y sus aliados, y seis en contra.

Sin embargo, su nombre no fue la primera opción que se manejó en los círculos políticos.

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Veintiséis horas previas a su nominación, con la cancelación de la primera convocatoria emitida a sesión extraordinaria, fijada para el 24 de agosto, las versiones sobre acuerdos y desacuerdos entre los grupos morenistas circularon en redes sociales y en páginas de internet, al tiempo que en la cúpula del partido mantenía un total silencio. Las primeras versiones hablaban de María Teresa Guerra, diputada local con licencia; Jesús Ibarra, diputado federal con licencia, y Julio Berdegué, exsecretario de Agricultura federal.

Conforme transcurrió el lunes, el panorama se fue modificando. Berdegué publicó una foto informando que esperaba un vuelo para viajar a Washington, con lo que fue eliminado en las redes como uno de los pretensos.

Por la tarde, el nombre que tomaba fuerza era el de Ibarra Ramos, por sus relaciones familiares con el esposo de la presidenta Sheinbaum y su cercanía con Mario Delgado, titular de la SEP.

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Sin embargo, durante la noche las aguas cambiaron de rumbo y el nombre de Domínguez Nava se repetía como la opción para dar un viraje a la condición del estado. El sábado respaldó en redes a la Presidenta en su mensaje contra Rocha Moya por haber regresado como gobernador, y señaló que se trata de “un proyecto del pueblo y para el pueblo, que no hay más interés que el de servir a la gente”, tomando distancia de la decisión de su antecesor.

No la avalan

Su designación motivó airadas críticas de los líderes de los partidos opositores. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Esquer Peiró, consideró que este cambio es más de lo mismo y señaló que la nueva gobernadora tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y escuchar a la sociedad, y no a los miembros de su partido, que la llevaron al cargo.

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La diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela acusó a Morena de haber resuelto el tema del interinato con un acuerdo “en lo oscurito” y en medio de pleitos internos, ya que la propuesta no surgió de consenso. Adelantó que se presentará una solicitud oficial de juicio político contra Rocha Moya para no esperar que se emita en el extranjero una sentencia en su contra o intente volver al cargo, ya que es responsable de la crisis de seguridad y de la economía en Sinaloa.

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Por su parte, el sector empresarial señaló que con Domínguez Nava se puede vislumbrar una luz de esperanza de que haya un cambio en la forma de ejercer el poder.

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Enrique González, presidente de Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia, dijo que por su perfil y trayectoria se fincan esperanzas de un cambio de rumbo, en el que los sectores productivos, de servicios y empresariales encuentren eco y respuestas a sus reclamos.

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