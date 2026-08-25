La ciudadana sonorense Karla Estrella, sancionada por las autoridades electorales por criticar en redes sociales un posible caso de nepotismo, advirtió de los riesgos para la libertad de expresión que representan la interpretación amplia de las leyes.

Dijo que una opinión política emitida desde una cuenta personal en redes sociales puede terminar en un procedimiento judicial, una multa y una exposición pública, como en su caso.

Durante el foro “Derecho de Audiencias: Libertad de Expresión”, organizado por la senadora priista Claudia Anaya, contó el proceso que enfrentó luego de publicar en X una crítica relacionada con la candidatura de Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo (PT) y esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados.

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Recordó que el pasado 14 de febrero de 2024 publicó un mensaje en el que cuestionó la modificación de fórmulas con la intención de incluir a Barreras como candidata y planteó un presunto caso de nepotismo.

Aseguró que el mensaje pasó prácticamente desapercibido, pero tres días después recibió en su domicilio una notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) para responder por sus expresiones y ordenarle borrar la publicación como medida cautelar.

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“Eres una ciudadana que estás en tu casa, entre que lavas los platos y le mueves al sartén, decides opinar de política y de repente tienes al INE afuera de tu casa”, comentó.

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Disculpas públicos, multa y registro

Indicó que al comienzo fue investigada por supuesta calumnia electoral y violencia política contra las mujeres en razón de género.

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La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no había cometido calumnia, pero sus expresiones sí constituían violencia política de género.

Luego recurrió a la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral pero su impugnación fue rechazada.

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Karla Estrella explicó que fue obligada a pagar una multa, permanecer durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tomar un curso especializado y publicar durante 30 días un mensaje de disculpa en su cuenta de X.

Cuestionó que una legislación creada con el objetivo de proteger los derechos políticos de las mujeres pueda aplicarse de manera tan amplia que acabe restringiendo la crítica ciudadana.

“Por usar esas palabras (esposa de), una ley que fue creada precisamente para proteger los derechos de las mujeres se interpretó ampliamente para sancionarme”, dijo.

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Anunció que en diciembre de 2025 llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado mexicano un informe de observaciones, cuyo plazo venció en agosto sin que recibiera una respuesta.

Autocensura, efecto más preocupante

Para la ciudadana sonorense, su caso evidencia una asimetría de poder entre actores políticos y ciudadanos, debido a que mientras los primeros pueden recurrir a estructuras jurídicas, al aparato de Estado y a recursos institucionales, una persona común debe asumir los costos de abogados y de un proceso prolongado.

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Advirtió que el efecto más preocupante puede ser la autocensura y ciudadanos que, ante el temor de enfrentar una denuncia o un procedimiento legal, prefieran dejar de participar en la conversación pública.

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Estrella llamó a preservar las redes sociales como espacios de participación ciudadana y evitar que tengan “dueños” que determinen qué puede decirse y qué no.

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Afirmó que la libertad de expresión debe proteger inclusive las críticas incómodas, siempre dentro de los límites que establezca la ley.

“Debemos seguir hablando, debemos seguir tratando de democratizar todas esas leyes”, concluyó.

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"Fui víctima de abuso de poder"

Por su parte, la abogada Natalia Torres, quien fue exhibida en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por proponer en un podcast que se haga un examen para determinar quiénes tienen derecho a votar, advirtió que fue víctima de abuso de poder y se violentaron sus derechos humanos.

“Una cosa es que todos ustedes puedan decirme lo que piensan sobre lo que yo dije, que eso está perfecto. Y otra muy diferente es que el poder, con recursos públicos, exhiba a una ciudadana, porque, no estamos en igualdad de circunstancias. Mientras el poder tiene instituciones, tiene recursos públicos, tiene medios de comunicación, nosotros no, no somos iguales”, resaltó.

Cuestionó el derecho que tiene una gobernante con el objeto de calificar a una ciudadana como “odiadora del pueblo”, generando un efecto inhibidor y una “censura moderna”.

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“La exhibición de quién soy, de dónde trabajo, a qué me dedico, y lo que se dice después: ‘Ella es una odiadora del pueblo’. Ah, caray. ¿Según quién? La presidenta propuso unos lineamientos para catalogar si algo es opinión o hecho. ¿Eso que dijo de Natalia odiadora pueblo qué es? ¿Una opinión o un hecho?"

“Ella no tiene la obligación de diferenciarlo. Ella puede pararse en la mañanera, ella y cualquier presidente con ese poder, con esa plataforma puede pararse, mentir indiscriminadamente, y nadie hace nada, y no pasa nada. Y lo que genera cuando la presidenta de México te dice odiadora del pueblo en la conferencia mañanera, evidentemente genera una reacción que ya no es orgánica”, acusó.

"Sigamos alzando la voz"

En tanto, Gustavo Macalpin, quien fue despedido de una televisora de Baja California tras criticar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sostuvo que no hay que dejar de alzar la voz para señalar lo que está mal de los gobernantes.

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“Creo que en estos tiempos de un régimen autoritario, el hecho de tener los pantalones, las faldas para alzar la voz, permite que el gobierno se exhiba y permite que nuestro megáfono sea más grande. Entonces, yo invitaría a no callarnos, porque en realidad hay una frase que yo repito mucho en mis videos: ‘Podrán ser muy, pero muy corruptos, pero no son muy brillantes. Entonces, si están tratando de censurar, ¿es porque les está calando?, ¿es porque están cayendo? Entonces, con singular alegría, sigamos alzando la voz”, finalizó.

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