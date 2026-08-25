Nación | 25-08-26 | 11:10 |

La presidenta insistió en abrir el debate de las redes sociales y la por el “uso político”, y acusó un “mecanismo de manipulación que quiere influir en elecciones para evitar que lleguen personas” que no son manejadas por “una élite “ o “por un gobierno extranjero”.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto , Sheinbaum Pardo aseguró que se revisará hasta dónde se puede regular para “no caer en la censura”, y ante la cantidad de recursos para “falsear” y “promover” noticias falsas y propaganda.

Refirió que le explicaron cómo se detecta una noticia en la red con inteligencia artificial en contra de ella y cómo se utilizan personajes con grandes números de seguidores: “La inteligencia artificial utiliza la nota y crea la estrategia”.

Lee también

“Entonces, ¿hay que regular esto? A mí me parece que sí (...). Hay que seguir hablando, porque ya hay decenas y decenas de países que tienen regulada la inteligencia artificial, aquí no hay ninguna regulación a la inteligencia artificial. Y tiene que abrirse el debate por este uso particular, político, de las redes sociales en contra de gobiernos o en contra de movimientos.

“¿Qué queremos? Que haya democracia, no que haya un uso con recursos de descalificación de una persona o de un pensamiento a partir de asuntos subjetivos, o falsedades o mentiras”, declaró.

[Publicidad]

Ante el caso de Rubén Rocha Moya y la elección de candidaturas rumbo al 2027, la Mandataria federal volvió a lanzarse contra periodistas que escriben columnas de opinión en medios de comunicación y aseguró que le da “risa”, más que molestia. También señaló a medios electrónicos de derecha que propagan información en contra de otros gobiernos.

Aseguró Claudia Sheinbaum que la cercanía con la ciudadanía es “lo más fuerte y poderoso” que hay, así como los resultados.

nro/apr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]