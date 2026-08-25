La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en abrir el debate de las redes sociales y la inteligencia artificial por el “uso político”, y acusó un “mecanismo de manipulación que quiere influir en elecciones para evitar que lleguen personas” que no son manejadas por “una élite “ o “por un gobierno extranjero”.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se revisará hasta dónde se puede regular para “no caer en la censura”, y ante la cantidad de recursos para “falsear” y “promover” noticias falsas y propaganda.

Refirió que le explicaron cómo se detecta una noticia en la red con inteligencia artificial en contra de ella y cómo se utilizan personajes con grandes números de seguidores: “La inteligencia artificial utiliza la nota y crea la estrategia”.

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“Entonces, ¿hay que regular esto? A mí me parece que sí (...). Hay que seguir hablando, porque ya hay decenas y decenas de países que tienen regulada la inteligencia artificial, aquí no hay ninguna regulación a la inteligencia artificial. Y tiene que abrirse el debate por este uso particular, político, de las redes sociales en contra de gobiernos o en contra de movimientos.

“¿Qué queremos? Que haya democracia, no que haya un uso con recursos de descalificación de una persona o de un pensamiento a partir de asuntos subjetivos, o falsedades o mentiras”, declaró.

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Ante el caso de Rubén Rocha Moya y la elección de candidaturas rumbo al 2027, la Mandataria federal volvió a lanzarse contra periodistas que escriben columnas de opinión en medios de comunicación y aseguró que le da “risa”, más que molestia. También señaló a medios electrónicos de derecha que propagan información en contra de otros gobiernos.

Aseguró Claudia Sheinbaum que la cercanía con la ciudadanía es “lo más fuerte y poderoso” que hay, así como los resultados.

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