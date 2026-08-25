Con el objetivo de frenar y erradicar el tráfico de primates en México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó la campaña "Los monos no son mascotas", una medida que busca concientizar a la población sobre el daño que genera en las tres especies de primates que existen en nuestro país.

Extraer, comercializar y poseer primates está prohibido en nuestro país y configura un delito, afirmó la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell e hizo un llamado a que las y los mexicanos no compren, extraigan ni poseen primates como mascotas. "Son ejemplares silvestres y su hábitat natural es donde mejor se encuentran", sostuvo.

Por medio de un comunicado, la Profepa aseguró que la venta ilegal de fauna silvestre sólo existe "porque hay quienes compran" y expuso que cada vez que alguien adquiere un ejemplar se alimenta una "cadena de tráfico, maltrato y muerte". "Si no hay demanda, no hay consumo", enfatizó.

Lee también Tigresa nacida en Ecopark Matamoros, se encuentra grave; fue aplastada por su mamá

Profepa lanza campaña contra tráfico de primates y afirma que "los monos no son mascotas" (25/08/2026). Foto: Especial

La campaña "Los monos no son mascotas" incluye una serie de imágenes dedicadas a abordar los problemas de comercializar primates y un video en el que expone las consecuencias de traficar monos en nuestro país.

De 2019 a 2026, la Profepa aseguró a cerca de 137 primates en México entre ellos 96 monos araña, 24 monos saraguato y 17 monos aulladores.

[Publicidad]

Cabe destacar que en territorio nacional habitan tres especies de primates enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies “en peligro de extinción”: el mono araña, Ateles geoffroyi; el mono aullador negro, Alouatta pigra, y el mono aullador de manto, Alouatta palliata, quienes habitan principalmente en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, en selvas altas y medianas.

Lee también Niega Semarnat exportación de 22 osos negros, especie en peligro de extinción; permiso se otorgó en diciembre de 2022

Profepa alerta sobre riesgos de comercializar monos

La autoridad ambiental aseguró que el tráfico ilegal de primates en México es un delito que "causa enorme daño y sufrimiento a los ejemplares" y de acuerdo al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, comercializar cualquiera de ellos conlleva a una pena que va de uno a nueve años de prisión.

[Publicidad]

Con la campaña para evitar el tráfico de monos, la Profepa alertó sobre las consecuencias para los traficantes que implica comercializar con estas especies, entre ellas se encuentran:

Al ser los primates animales salvajes también pueden ser difíciles de manejar e intolerantes con otras personas o mascotas, lo que podría ponerles en peligro.

también pueden ser difíciles de manejar e intolerantes con otras personas o mascotas, lo que podría ponerles en peligro. Sus mordeduras pueden ser graves e infectarse fácilmente. De acuerdo con la Profepa, una persona mordida por un mono puede necesitar un tratamiento preventivo para enfermedades graves como el herpes o la hepatitis B.

puede necesitar un tratamiento preventivo para como el herpes o la hepatitis B. El riesgo para los monos está en que son susceptibles a muchas de las enfermedades infecciosas que los humanos contraen, como la gripe y la tuberculosis, entre otras.

infecciosas que los humanos contraen, como la gripe y la tuberculosis, entre otras. Los monos también requieren estimulación mental y social constante, por lo que el nivel de atención continua que requieren es agotador para sus cuidadores.

Lee también Sedema clausura Balneario de San Juan de Aragón; detectan consumo de alcohol y venta de animales

🐒🔴 La Profepa lanza la campaña “Los monos no son mascotas” para alertar sobre las consecuencias que implica el tráfico de estas especies y explicar que no son animales de compañía.



El tráfico ilegal de primates en México es un delito que causa enorme daño y sufrimiento a los… pic.twitter.com/3rfo9rG2IZ — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 25, 2026

¿En dónde puedo denunciar el tráfico de primates?

La Profepa informó que en caso de ser testigos sobre el tráfico de vida silvestre, se puede denunciar a través de dos maneras:

[Publicidad]

Por medio de la siguiente Página web , donde las y los denunciantes tendrán que proporcionar detalles del caso y referencias para investigar

, donde las y los denunciantes tendrán que proporcionar detalles del caso y referencias para investigar A través del correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx

nro/apr