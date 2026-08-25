Luego de denuncias ciudadanas a través de redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó que se haya concretado la exportación de 22 osos negros, especie en peligro de extinción.

En una tarjeta informativa, la autoridad ambiental detalló que con base en los lineamientos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Dirección General de Vida Silvestre otorgó el 15 de diciembre de 2022 un permiso para el envío de estos animales.

Según dijo, los permisos expedidos avalan la importación, exportación y reexportación para el comercio internacional de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre.

Lee también Sheinbaum insiste en abrir debate sobre "uso político" de la IA y redes sociales; señala "mecanismo de manipulación"

Los permisos CITES, al tener una vigencia de seis meses, pueden renovarse hasta que se realiza el traslado de la fauna silvestre. Sin embargo, la CITES no limita las ocasiones en que se puede lleva a cabo este trámite.

De acuerdo con Semarnat, este permiso de exportación se renovó en tres ocasiones en el caso de los 22 osos negros, mismo que no se concretó.

[Publicidad]

“Es muy importante considerar que la Convención regula el comercio internacional de las especies protegidas y los países que son parte de la misma, incluyendo México, con el objeto de proteger la biodiversidad”, añadió.

Lee también "No hay algún tema en específico", dice Sheinbaum sobre alerta en Mexicali; instruye al Gabinete de Seguridad a brindar información

Advierten irregularidades en el estado de los 22 osos

La activista ambiental y divulgadora científica, Lucía Hernández, acusó presuntas contradicciones en la información presentada por la Semarnat pues, de acuerdo con su denuncia, hay registros de que se clasificó a los animales como “exportación definitiva”.

[Publicidad]

Explicó que los ojos bajo manejo autorizado deben contar con un sistema de marcaje que permita identificarlos y darles trazabilidad, por lo que la dependencia federal debería tener registrados los microchips de esos 22 osos en el plan de manejo del “zoológico” de procedencia.

“Semarnat no explica dónde están físicamente esos 22 osos, ni de dónde salieron ni qué inspecciones hizo Profepa para verificar su estado de salud. Sobre todo no comparte evidencias sobre el estado actual de esos animales”, advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

em/apr