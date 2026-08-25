Luego de la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad señaló que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

De acuerdo a algunos medios la alerta derivó supuestamente porque “Los Rusos” planeaban un ataque a las instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

El Gabinete de Seguridad indicó que, como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

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También exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. “Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y, para realizar denuncias anónimas, el 089”.

El Gabinete de Seguridad subrayó que se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender cualquier indicio relacionado con esta alerta.

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Las instituciones de los tres órdenes de gobierno resaltaron que mantienen una coordinación para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad.

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Esto luego que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana detalló que, debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de Estados Unidos en Mexicali y los viajes han sido suspendidos este martes.

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“Estamos alertando a los ciudadanos de Estados Unidos sobre esta amenaza potencial. Acciones a tomar: Evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de un incidente, notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente.

“Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas, monitorear a los medios locales para actualizaciones y estar atento a su entorno”, refirió el Consulado.

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