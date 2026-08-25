Nación | 25-08-26 | 11:28 | Actualizada | 25-08-26 | 11:54 |

Luego de la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en , , el Gabinete de Seguridad señaló que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

De acuerdo a algunos medios la alerta derivó supuestamente porque “Los Rusos” planeaban un ataque a las instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

El Gabinete de Seguridad indicó que, como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

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También exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. “Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y, para realizar denuncias anónimas, el 089”.

El Gabinete de Seguridad subrayó que se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender cualquier indicio relacionado con esta alerta.

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Las instituciones de los tres órdenes de gobierno resaltaron que mantienen una coordinación para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad.

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Esto luego que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana detalló que, debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de Estados Unidos en Mexicali y los viajes han sido suspendidos este martes.

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“Estamos alertando a los sobre esta amenaza potencial. Acciones a tomar: Evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de un incidente, notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente.

“Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas, monitorear a los medios locales para actualizaciones y estar atento a su entorno”, refirió el Consulado.

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