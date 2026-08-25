La Comisión Nacional de Elecciones de Morena da a conocer este martes los primeros nombramientos de quienes serán sus Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en una presentación sin transparentar las encuestas que afirman se realizaron y sus resultados fueron mostrados en privado a los integrantes de la Comisión y los aspirantes en cada estado.

Así lo detalló Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quien destacó que los resultados de la encuesta se dieron a conocer primero en privado y se habló con los líderes de los partidos aliados sobre cada nombramiento.

La primera nombrada para convertirse eventualmente en candidata de la 4T en Aguascalientes es Nora Ruvalcaba, quien estuvo acompañada de dos de sus compañeras de proyecto, quienes también compitieron en la encuesta para ser coordinadoras.

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Durante la presentación de Ruvalcaba como coordinadora estatal de Morena en Aguascalientes, tanto su partido como el Partido Verde Ecologista (PVEM) destacaron su trayectoria como docente y abogada, así como su participación en la administración pública.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del PVEM, dijo que su partido reconoce la trayectoria y liderazgo de Nora Ruvalcaba, por lo que acompañarán su eventual postulación a la gubernatura. “A partir de aquí el partido se suma a la coordinadora, estaremos trabajando todos los días para mostrar una cara muy competitiva hacia 2027”, destacó Escobar.

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