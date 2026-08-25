Trabajadores del Pueblo Mágico de Mapimí, Durango, denunciaron amenazas por parte de la alcaldesa Marina de Llano (PRI) para que creen redes sociales y la apoyen en sus publicaciones, de lo contrario serían despedidos.

Un trabajador con 28 años en el Ayuntamiento denunció que recibió una llamada de su superior indicándole que por órdenes de la alcaldesa tenía que apoyarla en redes sociales, dando “me gusta” a las publicaciones de la edil o defendiéndola de ataques que reciba.

El trabajador mostró una grabación donde recibe la indicación de su superior en donde le informa que fue una orden dada a las direcciones para que las y los trabajadores cumplan o si no serán despedidos.

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“Somos muchos que por razones personales no tenemos redes sociales. Forzosamente quiere que tengamos para darle like a sus publicaciones. Llevo varias administraciones, en ninguna había pasado algo como esto”, comentó el testimonio que prefirió el anonimato por temor a represalias.

La orden fue dada a todas las dependencias del Ayuntamiento, por lo que temen represalias por parte de la alcaldesa.

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“No sabemos qué puede pasar. La gente tiene miedo que lo vaya a cumplir. No es justo que por críticas a su gobierno, tengamos que apoyarla nosotros en redes o si no nos corren”, expresó el trabajador.

Mapimí es un Pueblo Mágico de menos de 30 mil habitantes que es parte de la región de la Comarca Lagunera.