Estados | 25-08-26 | 09:39 | Actualizada | 25-08-26 | 09:40 |

Culiacán.- El Congreso del Estado de Sinaloa designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, tras la solicitud de licencia indefinida presentada el sábado pasado por el gobernador .

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es diputada federal por Morena desde septiembre de 2024, ocupó la secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de noviembre de 2021 a febrero de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Nació en El Rosario, Sinaloa, y licenciada en Sociología por la UAS. Fue militante del PRD hasta 2013, cuando pasó a Morena

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