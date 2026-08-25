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Culiacán.- El Congreso del Estado de Sinaloa designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, tras la solicitud de licencia indefinida presentada el sábado pasado por el gobernador Rubén Rocha Moya.
¿Quién es Graciela Domínguez Nava?
Graciela Domínguez Nava es diputada federal por Morena desde septiembre de 2024, ocupó la secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de noviembre de 2021 a febrero de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Nació en El Rosario, Sinaloa, y licenciada en Sociología por la UAS. Fue militante del PRD hasta 2013, cuando pasó a Morena
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