Calaverandia vuelve este 2026. La séptima edición del parque temático dedicado a Día de Muertos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya tiene fecha de apertura. Esto es lo que sabemos hasta el momento.

¿Qué habrá en Calaverandia 2026?

Como cada año, Calaverandia buscará celebrar la vida y honrar a las almas de aquellos que ya no están a través de atracciones, espectáculos con tecnología, gastronomía, arte, música y un ambiente festivo.

Calaverandia ofrece espectáculos con elementos tecnológicos. Foto: Cortesía Calaverandia

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Además del recorrido por la zona del inframundo, el cementerio interactivo y el lago con trajineras, en su edición 2026 también integrará escenarios como:

Gran Altar: su monumental ofrenda que retoma los elementos tradicionales y se considera como uno de los principales atractivos del parque.

La Plaza: zona gastronómica para disfrutr de la comida típica de México.

Omitlán: experiencia que recrea un pueblo mexicano con la esencia de Calaverandia: con resbaladillas y albercas de pelotas.

con resbaladillas y albercas de pelotas. Limbo: la zona más colorida del parque gracias a sus alebrijes, decoraciones elaboradas con colores neón.

Una Catrina de 15 metros de altura: este es otro elemento tradicional del parque y se instala sobre el lago.

Photomoments: aptos para tomarte fotografías.

Otro de sus atractivos es el espectáculo “Alma”, distinguido por su combinación de tecnología 4D, iluminación robótica, pirotecnia y actores.

También se presentará “Taü”, propuesta escénica que utiliza luces, sonido, acrobacias y danza para recordar a los seres queridos que han partido al otro mundo.

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Calaverandia tendrá el show "Alma" en su siguiente edición. Foto: Cortesía Calaverandia

¿Cuánto costará la entrada a Calaverandia 2026?

Si planeas lanzarte a Calaverandia, presta atención porque los precios de entrada ya fueron anunciados. La preventa arranca el próximo 28 de agosto con las siguientes tarifas:

General Adulto +13 años: $756

General Niño 4 a 12 años: $378

Comfort Pass Adulto: $1,440

Comfort Pass Niño: $783

En la venta regular, a partir del 23 de septiembre, los boletos costarán:

General Adulto +13 años: $840

General Niño 4 a 12 años: $420

Comfort Pass Adulto: $1,600

Comfort Pass Niño: $870

Las entradas se podrán conseguir en el sitio Boletomóvil; y en las taquillas del parque estarán disponibles el mismo día de la venta general, de 11:00 a 19:00 horas.

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En cada rincón de Calaverandia encontrarás una actividad para disfrutar en familia. Foto: Cortesía Calaverandia

¿Cuándo abrirá Calaverandia 2026?

¡Haz un espacio en tu agenda! Este parque temático dedicado a Día de Muertos abrirá sus puertas el 20 de octubre.

Dirección: Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Lomas del Country, Guadalajara, Jalisco, a 15 minutos del centro de la ciudad.

Los horarios de visita serán de domingo a jueves desde las 19:00 a las 00:00 horas, y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas. El 26 de octubre estará cerrado.

Así que ve calentando motores para celebrar Día de Muertos en uno de los espacios más vibrantes y nostálgicos de Jalisco.

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