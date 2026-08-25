La nostalgia por los videojuegos de hace dos décadas se combina con la potencia de la nueva generación en la ROG Xbox Ally X20, una consola portátil con la que ASUS Republic of Gamers (ROG) celebra su 20 aniversario.

Su propuesta combina un diseño que recupera elementos visuales de la época dorada de los videojuegos con componentes pensados para jugar en movimiento. El dispositivo cuenta con un chasis negro translúcido, detalles dorados en su estructura interna, una pantalla Nebula HDR OLED de 7.4 pulgadas y el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

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Un diseño que mira al pasado

La apariencia de la ROG Xbox Ally X20 es uno de sus principales atractivos. El plástico negro translúcido permite observar parte de su interior y deja al descubierto el renovado sistema de refrigeración de alto rendimiento, acompañado por detalles dorados.

De acuerdo con ASUS, esta edición fue creada exclusivamente para conmemorar los 20 años de ROG, fundada en 2006. Y se presenta como una evolución y un homenaje a todo lo que hizo especial a la ROG Xbox Ally original, señala la compañía en un comunicado.

La consola busca funcionar tanto como una consola para jugar como una pieza especial para coleccionistas.

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Además de utilizarse como dispositivo independiente, puede adquirirse en un bundle que suma accesorios diseñados especialmente para esta edición.

ROG celebra sus 20 años con una consola portátil de diseño translúcido, pantalla OLED y procesador de alto rendimiento. Foto: ASUS

Gafas para jugar diferente

Uno de los elementos más llamativos del paquete son las ROG XREAL R1 Edition 20, unas gafas de realidad aumentada que pueden conectarse directamente a la consola mediante un único cable USB Tipo-C.

Los lentes incorporan una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas a cuatro metros de distancia, un panel micro-OLED de 240 Hz, un campo de visión de 57° y un tiempo de respuesta de 0.01 ms. También cuentan con seguimiento nativo de 3DoF para que la pantalla siga los movimientos de la cabeza, mientras que el modo Anchor permite mantenerla fija en un punto durante la partida.

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El apartado de audio corre a cargo de BOSE, con una propuesta enfocada en aumentar la sensación de inmersión mientras se juega.

Pensado para jugar en movimiento

El paquete especial también incluye una dbrand Killswitch personalizada para la ROG Xbox Ally X20, con soporte y detalles en negro y dorado. La funda incorpora agarres reforzados, una carcasa frontal con un patrón inspirado en los componentes internos de la consola y cubiertas para los joysticks con el logotipo de ROG.

Para el transporte se suma un estuche protector Pelican personalizado, con cierres ROG rojos y la insignia del 20 aniversario. El conjunto se completa con un adaptador de 68 watts, pensado para mantener la consola lista para jugar fuera de casa.

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La ROG Xbox Ally X20 podrá adquirirse como dispositivo independiente o en el bundle con los accesorios exclusivos. Ya se puede reservar y estará disponible en la tienda en línea de ASUS a partir del 15 de octubre.

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