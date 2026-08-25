Un hombre de 23 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser captado cuando arrastraba a una persona inconsciente en la calzada Ticomán y avenida Insurgentes Norte, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la información proporcionada por el detenido, la persona era su amigo y dejó de responder a sus llamados, por lo que decidió envolverlo en una bolsa de plástico con la intención de trasladarlo con sus familiares.

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Ante la situación, los policías dieron aviso al agente del Ministerio Público, mientras la zona fue acordonada para permitir la realización de los peritajes correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

El hombre fue detenido e informado de sus derechos y presentado ante las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones del caso.

LL