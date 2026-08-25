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Culiacán. - A un costado de la carretera México-Nogales, en la jurisdicción de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán fue abandonada una hielera con restos humanos, por lo que elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona para que los peritos del área judicial realicen sus trabajos.
A conductores que transitaban por esta vía terrestre les llamó la atención que una hielera se encontrara abandonada cerca de la carpeta asfáltica, por lo que lo reportaron a las autoridades de seguridad federal.
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En el lugar del hallazgo se localizaron cartulinas con mensajes sin que se conozcan los textos, por lo que las autoridades de la Fiscalìa General del Estado luego de efectuar la recolección de datos y evidencias, retiraron la hielera con los restos humanos.
Las autoridades cotejan las versiones que se han divulgado sobre las supuestas características de los ocupantes de una camioneta de lujo que abandonaron en ese lugar la hielera con los restos humanos.
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