Dos reporteros de nota roja fueron atacados la noche de ayer en el norte de Veracruz, uno de los cuales se reporta como desaparecido.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Poza Rica, cuando los dos comunicadores se encontraban en la colonia Cazones de dicha demarcación.

Los reportes policiales señalan que sujetos armados, a bordo de motocicletas, los interceptaron y dispararon al aire, lo que provocó que los reporteros intentarán huir del lugar.

Lee también FGJ reconoce responsabilidad en filtración de datos del periodista Humberto Padgett; ofrece disculpas públicas

Uno de los periodistas, de identidad resguardada, logró salir del lugar; mientras que el reportero de nota roja Elí Martínez fue reportado como desaparecido.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal montaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin embargo una de sus patrullas sufrió un accidente aparentemente por la colocación de poncha llantas.

[Publicidad]

Cabe recordar que en enero del presente año fue asesinado a tiros el reportero de nota roja Carlos Castro, un hecho ocurrido precisamente en el municipio de Poza Rica.

Lee también Libertad de expresión en México, garantía que sostiene la democracia

Y el 11 de junio, el periodista de nota roja Luis Ángel Lopez fue asesinado también en Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad del norte del estado de Veracruz.

[Publicidad]

Veracruz es una entidad considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y del mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 a 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportan cuatro desaparecidos.