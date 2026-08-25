El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió esta noche una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, para este 25 de agosto, por la cual suspende actividades de gobierno para sus connacionales.

En su alerta, el Departamento de Estado advierte que, debido a “información sobre una amenaza”, que no identifica, “las actividades de gobierno en, y los viajes hacia, Mexicali han sido suspendidos el 25 de agosto”.

Por lo anterior, las recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la capital bajacaliforniana son:

Evitar todos los edificios de gobierno en Mexicali

en Mexicali Buscar refugio en caso de un incidente

en caso de un incidente Notificar a amigos y familiares sobre su situación de seguridad en caso de un incidente

Seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas

Monitorear los medios locales para recibir actualizaciones

Estar alertas

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Apenas el pasado 5 de agosto el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por una “amenaza a los intereses estadounidenses” en Michoacán, que derivó en una breve suspensión de las importaciones de aguacates desde el estado, debido a que los inspectores estadounidenses no podían estar presentes para hacer la revisión obligatoria del producto.

El gobierno mexicano respondió con el despliegue de mil 557 elementos de seguridad para Michoacán, a fin de proteger las zonas productoras de aguacate, lo que permitió la reanudación de las exportaciones.

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