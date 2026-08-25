“La Casa de los Famosos México” volvió a cambiar las reglas del juego. Después de que la producción mostrara las críticas del público hacia los habitantes durante la gala de eliminación, este lunes se abrió una nueva votación para determinar quiénes eran considerados los “muebles” de la casa, es decir, aquellos participantes que, desde la perspectiva de los seguidores, generan poco contenido.

Tras concluir la prueba del líder de este lunes, en la que Massad Altamimi consiguió la inmunidad y el derecho a dormir en la suite, además de obtener el poder de nominar directamente a Gema Garoa, llegó sorpresivamente a la casa un pequeño camión bautizado como “La Mudanza”.

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El vehículo tenía una misión especial: llevarse a los habitantes que el público consideró menos activos dentro de la competencia, es decir que consideran unos "muebles".

Fue así que se anunció que Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez tendrían que abandonar temporalmente la casa para trasladarse a “El Exilio”, donde nuevamente quedarán en manos del voto del público en "LCDLFM".

Antes de que Ese Pérez saliera, los habitantes aprovecharon el momento para cantarle “Las Mañanitas”, convirtiendo su salida en una despedida inesperada.

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¿Cómo funciona “El Exilio”?

La dinámica recuerda a la que anteriormente enfrentaron Mariana Ochoa y Ximena Herrera. “El Exilio” es un espacio separado de la casa principal en el que los habitantes cuentan con recursos y comodidades limitadas mientras esperan la decisión del público.

Los tres participantes deberán permanecer juntos en este lugar y esperar a que se abran las votaciones. El público será quien determine quién merece regresar a “La Casa de los Famosos México” y quién tendrá que abandonar definitivamente la competencia.

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La dinámica también representa una nueva oportunidad para los habitantes señalados como “muebles”, pues deberán demostrar que tienen el apoyo suficiente para regresar a la casa y continuar compitiendo. Las votaciones para decidir quién regresa de “El Exilio” quedarán en manos del público y se abrirán en las próximas horas.

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