Culiacán, Sin.- A tres días de que Rubén Rocha Moya volvió a solicitar licencia temporal indefinida para separarse del cargo, el Congreso del Estado tuvo que volver a emitir una segunda convocatoria a sesión extraordinaria para elegir a un nuevo gobernador interino.

Nombres que se perfilan como posibles propuestas

Entre los nombres que se perfilan como posibles propuestas para ocupar el cargo en forma interina, se mencionan con insistencia, los diputados federales con licencia y aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, son Graciela Domínguez Nava y Jesús Ibarra Ramos.

La nueva cita para la asistencia de todos los miembros de la LXV Legislatura es a las ocho de la mañana de este martes 25 de agosto, en el salón de sesiones, en donde la Comisión de Puntos Constitucionales dará lectura al dictamen sobre el nombre de la persona propuesta para cubrir el cargo de interino del titular del Poder Ejecutivo.

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El domingo pasado, en sesión extraordinaria, la Diputación Permanente, integrada por nueve diputados, tres de ellos de morena, se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia temporal indefinida por las de treinta días realizada un dia antes, por Rocha Moya

Fue al final de esta misma sesión que inicialmente, se acordó citar a todos los miembros del Poder Legislativo, a la apertura de un nuevo periodo de sesiones extraordinarias, a las ocho de la mañana del martes 25 de agosto.

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Sin embargo, una hora antes de la hora fijada, se notificó que dicho inicio del periodo de sesiones quedaba suspendido hasta nuevo aviso.

LL