Un tráiler tipo Torton volcó este martes en la carretera federal México-Puebla, a la altura del bajo puente de La Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, lo que provocó afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo, un camión International color blanco, transportaba 20 rollos de papel y cartón, con un peso aproximado de una tonelada 200 kilogramos cada uno.

El conductor, de 43 años, procedía de Azcapotzalco y tenía como destino Los Reyes La Paz cuando ocurrió el accidente. Tras el percance, parte de la mercancía quedó sobre la vialidad.

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Elementos de Tránsito acudieron al sitio para atender el incidente y realizar labores de vialidad, mientras que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos apoyó en la atención del vehículo volcado.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente; sin embargo, el incidente generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

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Las autoridades realizaron las labores correspondientes para retirar el vehículo y la mercancía, por lo que se recomendó a los conductores extremar precauciones al transitar por este punto de la carretera México-Puebla.

LL