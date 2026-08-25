Nezahualcóyotl, Méx.— El Puente 2 de Periférico Oriente, conocido como Alameda Oriente, registra un avance de 42 % en su reconstrucción y se prevé que quede concluido en octubre próximo, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La estructura, al igual que el Puente 1, sufrió daños severos durante los sismos de 2017 y aunque se ubica sobre una de las vialidades más transitadas del oriente del Valle de México, no se realizaron obras de rehabilitación hasta hace algunos meses, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Para la construcción de ambos puentes se asignaron más de 2 mil millones de pesos como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. Actualmente se avanza en el Puente 2 con dirección al Estado de México: tendrá 500 metros de longitud y tres carriles de circulación.

Las labores incluyen la construcción de cajones, columnas y cabezales, montaje de trabes, hincado de pilotes de concreto y acero, así como mejoramiento con tezontle en caminos. Al concluir el Puente Alameda Oriente 2, en noviembre iniciarán la demolición y reconstrucción del Puente Alameda Oriente 1, con dirección a la Ciudad de México.

Esta estructura tendrá 700 metros de longitud y tres carriles; según el programa de trabajo, estará lista en octubre de 2027.

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