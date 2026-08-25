La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 25 de agosto se tiene prevista una concentración del grupo Siembra Cultura, a las 9 horas, en la Plaza de Lectura José Saramago, alcaldía Cuauhtémoc; promoverán el acceso a la información confiable sobre el cannabis, la reducción de riesgos y el bienestar integral de los usuarios de la misma.

El colectivo Las Tonantzin se manifestará a las 10:30 en la Coordinación Territorial Iztapalapa 10, en la colonia Paraje Zacatepec, por un presunto acto de contacto físico hacia su dirigente.

La Unión de Juventud Revolucionaria de México estará a las 11 horas en la Secretaría de Gobernación, para una jornada de lucha para exigir justicia por sus compañeros asesinados y criminalizados por defender el derecho al trabajo, la tierra y las causas sociales; así como por un alto a las agresiones contra los integrantes del Frente Popular Revolucionario.

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El Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo protestará a las 11 horas en la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores; realizarán una conferencia de prensa con el propósito de exigir el respeto al debido proceso y el derecho a un juicio justo, así como solicitar el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria para el exgobernador de Baja California, detenido el jueves 16 de julio de 2026.

Integrantes de la iniciativa Libertad para Morir estarán a las 11 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para realizar la recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

mahc/LL