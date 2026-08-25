La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que los sismos se perciben de manera diferente en la capital debido a que tiene tres tipos de suelo: zona de lago, zona de transición y zona de lomas.

A través de sus redes sociales, la dependencia explicó que estas características del suelo influyen en la intensidad de la aceleración y en la duración del movimiento sísmico, por lo que un mismo temblor puede sentirse distinto según la zona de la ciudad.

Detalló que, en algunas áreas, los sismos pueden percibirse con aceleraciones débiles aunque su epicentro se encuentre a varios kilómetros de distancia.

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La SGIRPC indicó que el centro de la Ciudad de México se ubica en una zona de lago y de transición, donde el suelo amplifica el movimiento y prolonga la duración del sismo.

“Los sismos se perciben de manera diferente en la Ciudad de México debido a los tres tipos de suelo que la sostienen, los cuales inciden en la potencia de la aceleración y la prolongación del movimiento”, publicó la dependencia en su cuenta de X.

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¿Por qué percibimos los sismos de manera diferente en la CDMX?

Los #sismos se perciben de manera diferente en la Ciudad de México debido a los tres tipos de suelo que la sostienen, los cuales inciden en la potencia de la aceleración y la prolongación del movimiento.

Conoce más… pic.twitter.com/DJH2v3wZaB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 24, 2026

mahc/LL