[Publicidad]
A Alejandro Speitzer le saquearon dos maletas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor iba llegando de viaje y a pesar de que sus maletas tenían candado, los rompieron y le robaron muchas cosas, así lo compartió en redes sociales.
"Con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta, no me robaron me saquearon toda la maleta, dos maletas, las rompieron, me robaron muchas cosas y fue en el aeropuerto de la Ciudad de México", dijo.
Speitzer dijo que al ser muy necio, ya comenzó el proceso para que se investigue lo que pasó con su equipaje, y alentó a la gente a no quedarse callada ante esta situación, pues de eso se valen los "amantes de lo ajeno", de que la gente no hace nada ante estos atracos.
Lee también Fiona Palomo protagoniza "El Callejón del Beso", la historia de amor que llegará por primera vez al cine
"Ya estoy dándole seguimiento y metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganitas y vamos a traquear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno porque se toparon con un necio", expresó.
Lee también Tres habitantes se van a “El Exilio” por ser considerados “muebles” en "La casa de los famosos México"; conoce quiénes son
[Publicidad]
rad
[Publicidad]
Más información
De última
¿Cuáles son los básicos que debes llevar en tu cosmetiquera?
Espectáculos
Alejandro Speitzer denuncia que le saquearon sus maletas en el Aeropuerto de la Ciudad de México
Metrópoli
“Puente 2 de Periférico con 42% de avance”
Mundo
ONU y Cruz Roja urgen a regular las armas autónomas; alertan sobre probabilidad de que robots ataquen a humanos
Noticias
¿Barron está en peligro? Irán emite una "amenaza" contra el hijo de Donald Trump y ofrece 10 millones de dólares por él
Educación
¿Qué hacer en el ‘corazón de Florida’ este otoño? Experiencias de Halloween, parques temáticos y más
Educación
¿Trabajar en Estados Unidos costará una fortuna? Esta es la visa que costará más de 100 mil dólares
Educación
¿Cómo saber si mi visa americana será revocada? ¿Afecta a mexicanos? ¿Qué pasa si pedí asilo?