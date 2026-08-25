La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México “nadie decide por México”, al defender que las investigaciones y decisiones sobre posibles delitos deben corresponder a las instituciones nacionales y no a gobiernos extranjeros.

Lo anterior en medio de la polémica por el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros políticos señalados por autoridades de Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre si mantendría la misma postura frente al senador Enrique Inzunza, quien también ha sido requerido por autoridades estadounidenses y citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Mandataria señaló que su posición es la misma para los 10 casos que se encuentran bajo investigación.

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“Considero lo mismo en todos los 10 casos, ¿verdad?, que están bajo investigación de la Fiscalía”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que quienes ocupen un cargo público y se encuentren bajo una investigación deben tomar sus propias decisiones frente a la ciudadanía, pero consideró que, cuando exista una investigación de la Fiscalía, lo correcto es que se separen del cargo.

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La Presidenta también estableció como uno de los principios de su gobierno que las decisiones en México deben tomarse por los mexicanos y mediante sus propias instituciones.

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“En México decidimos los mexicanos y cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”, afirmó.

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Explicó que, en caso de que Estados Unidos solicite una detención o extradición, la FGR deberá presentar las pruebas correspondientes conforme a las leyes mexicanas de extradición y al sistema penal acusatorio.

“Si hay una decisión del Departamento de Justicia de hacerlo y no presenta pruebas, pues entonces no tiene el sustento penal, tendría otras motivaciones”, advirtió.

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Pide Sheinbaum políticos “intachables”

La Presidenta también fijó una postura sobre quienes participan en política y aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Señaló que deben ser personas “intachables, honestas, honradas”, con vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

“La motivación personal, por más legítima que sea, no es suficiente. Tiene que haber deseo de servir al pueblo”, sostuvo.

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Indicó que, particularmente quienes forman parte del movimiento de transformación, deben mantener como principio que el objetivo de ocupar un cargo público no es alcanzar el poder por el poder, sino transformar la vida pública y garantizar el bienestar de la población.

Sheinbaum agregó que quienes gobiernan deben trabajar para garantizar la democracia, las libertades y la participación popular, y evitar que los gobiernos estén al servicio de “una élite” o de “unos cuantos”.

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La Mandataria también criticó a medios de comunicación y redes sociales por, dijo, difundir información falsa o realizar señalamientos contra personas sin que existan pruebas o una investigación formal.

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“Acostumbran algunos medios de comunicación, o ahora toda esta red vinculada con promover noticias falsas en las redes sociales, a descalificar a una persona sin pruebas. Y entonces se juzga desde los medios a alguien, ya es culpable”, señaló.

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Ante ello, llamó a actuar con responsabilidad y esperar a que las instituciones de procuración de justicia realicen las investigaciones correspondientes y, posteriormente, que el Poder Judicial cumpla con su función.

“Que se cumpla la ley, que las instituciones de procuración de Justicia hagan su trabajo, que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y los mexicanos”, insistió.

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Sheinbaum sostuvo que estos principios forman parte de la identidad del movimiento político del que proviene y advirtió que no debe regresar al país el modelo que, a su consideración, estuvo marcado por la corrupción y los privilegios.

“Actuar con rectitud, con honestidad, con honradez, con amor al pueblo, con amor a la patria y dar resultados. Parece sencillo, pero es suficientemente profundo para poder diferenciarnos de lo que fue el pasado de corrupción y privilegios. Ese no debería regresar a México”, concluyó.

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