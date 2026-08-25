Tras la restitución de la casa del pintor Jorge González Camarena, su nieta, Adriana González Camarena, acusó que “no queremos una restitución temporal”, ya que las víctimas de despojo también necesitan la certeza de que los ocupantes no regresarán después.

En una carta abierta publicada en redes sociales, la artista comentó que en la restitución del inmueble se debe dejar constancia de quién tiene su legítima posesión, así como un esquema de protección ante cualquier intento de despojo.

“La restitución de una casa que ha sido despojada no puede reducirse a entregar unas llaves y dar por terminado el problema. Cuando una víctima de despojo, pierde mucho más que un inmueble: pierde la tranquilidad, la seguridad y, en muchos casos, la confianza”, agregó.

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Apuntó que el Estado tiene una responsabilidad frente a las víctimas, por lo que si una persona denuncia un despojo y las autoridades reconocen un riesgo, el gobierno no debería limitarse a intervenir después de que ocurra la agresión.

González Camarena insistió en que las instituciones deben prevenir la repetición de los hechos, investigar a todos los responsables, así como garantizar que la persona pueda recuperar y conservar legítimamente su patrimonio.

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Aseguró que no basta con recuperar físicamente el inmueble; las autoridades deben garantizar la seguridad de las víctimas, prohibir el acercamiento de las personas involucradas, que se impidan nuevos ingresos ilegales al inmueble, al igual que una respuesta policial efectiva ante cualquier intento de repetición.

“(Que las autoridades) investiguen no solamente a quienes físicamente ocuparon la casa, sino también a quienes organizaron, financiaron, facilitaron o participaron en el despojo. Investiguen cualquier posible falsificación de documentos, simulación de actos jurídicos o participación de servidores públicos”, subrayó la pintora.

Apuntó que a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le corresponde investigar el delito, identificar y perseguir a todos los responsables, así como solicitar las medidas necesarias para proteger a la víctima; mientras que a la Policía de Investigación toca realizar las diligencias de investigación bajo la conducción del Ministerio Público y contribuir a localizar a los responsables.

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A la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refirió que le corresponde dar protección ante situaciones de riesgo, particularmente cuando existan amenazas o de un intento de volver a ocupar el inmueble; en el caso de la alcaldía Benito Juárez, le toca actuar dentro de sus competencias administrativas y de seguridad, y colaborar con las autoridades competentes.

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González Camarena enfatizó que el Poder Judicial es el encargado de garantizar el control judicial de las medidas que legalmente lo requieran y asegurar que las decisiones se adopten con pleno respeto a los derechos de las víctimas y al debido proceso.

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“Una investigación completa y estar seguros los colonos (Del Valle). Por la restitución, la seguridad y la justicia para las víctimas de despojo”, remarcó.

CARTA ABIERTA



Restitución de casa despojada: el Estado es responsable de las víctimas y de su seguridad



A las autoridades de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alcaldía Benito Juárez y Poder Judicial:



La restitución de una… pic.twitter.com/eh7E1m70ro — Adriana González Camarena (@Artegoncam) August 25, 2026

mahc/LL