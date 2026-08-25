El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en Inglés) detuvo a casi 50 mil personas durante el mes de julio, la cifra mensual más alta de detenciones registrada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según nuevas cifras.

El aumento en las detenciones de inmigrantes muestra que el gobierno ha seguido impulsando su agenda de deportaciones masivas a pesar de un cambio de estrategia a principios de este año: se pasó de operaciones de alto perfil en grandes ciudades estadounidenses —que provocaron una protesta pública— a detenciones que han recibido menos atención, pero que, no obstante, han sido igual de perturbadoras.

El recuento de detenciones de julio, de 49 mil 571, representa un aumento del 15% respecto a las 43 mil 21 detenciones del mes anterior y un incremento del 70% respecto a las 29 mil 241 de febrero, tras la oleada de medidas de control migratorio de la administración Trump en Minnesota, según datos del gobierno proporcionados por el ICE al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley, y analizados por The Associated Press.

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Las detenciones de inmigrantes el mes anterior a que Trump asumiera el cargo rondaron un poco más de 8 mil, una cifra compuesta en gran parte por inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones municipales o estatales y entregados al ICE para ser expulsados del país. Durante el primer año de Trump en el cargo, las cifras comenzaron a aumentar a medida que el gobierno flexibilizó las restricciones sobre dónde y a quién podía detener el ICE, al tiempo que inyectó miles de millones de dólares en la agencia.

Para diciembre, el número de detenciones se disparó a más de 40 mil 177, según los datos, que se obtuvieron mediante una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información.

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Tras dos tiroteos mortales ocurridos en Minnesota en enero, que desencadenaron protestas y una fuerte reacción por parte de los legisladores demócratas, las detenciones comenzaron a descender hasta alcanzar casi 30 mil en febrero. Tras permanecer estancadas durante meses, el número de personas detenidas en junio se disparó a más de 43 mil y luego a aproximadamente 49 mil 500 en julio.

En su audiencia de confirmación a principios de este año, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se comprometió a mantener al ICE fuera de los titulares, lo que sugería que la campaña de la administración contra la inmigración podría adoptar un enfoque más moderado.

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Sin embargo, su mandato se ha visto empañado por varios tiroteos mortales contra inmigrantes en enfrentamientos con agentes del ICE. Y las cifras muestran que Mullin no ha alejado a la agencia de la visión del presidente Donald Trump de las deportaciones masivas.

Texas y Florida sumaron casi 20 mil de las detenciones de julio, lo que demuestra la importancia que han adquirido esos estados para la agenda de deportaciones masivas de la administración de Trump. Ambos estados han apostado fuertemente por acuerdos de cooperación con el ICE, conocidos como acuerdos 287g, que permiten a las autoridades locales y estatales actuar, en esencia, como extensiones de las autoridades federales de inmigración.

El aumento en el número de detenciones se produce en un momento en que la agencia, a la que el Congreso le asignó miles de millones de dólares el verano pasado, también ha contratado a 12 mil nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.

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