Canadá anunció aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que oscilan entre el 15% y el 50%, en una escalada de la guerra comercial entre estos aliados históricos.

Los gravámenes de represalia de Ottawa entrarán en vigor el 8 de septiembre, un calendario previamente presentado por el primer ministro Mark Carney después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado aranceles del 50% a productos canadienses.

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¿En qué productos aplicará los aranceles de Canadá a EU?

Los aranceles aplicarán al acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la pulpa, el papel y los productos electrónicos estadounidenses.

Canadá tiene en la mira a más de 700 productos fabricados en Estados Unidos. La lista va mucho más allá de los productos industriales y afecta a artículos de uso cotidiano como mariscos, queso, ropa, cosméticos y papel higiénico, algunos de los cuales se enfrentarán a aranceles de hasta 50%.

Las autoridades canadienses afirmaron que el objetivo no es recaudar ingresos, sino proteger a las empresas canadienses y reducir las importaciones de Estados Unidos. Entre los productos sujetos a aranceles del 50% también se incluyen algunos productos de aluminio, muebles, ropa y prendas de vestir. Los electrodomésticos, los productos lácteos (incluido el queso), el pescado y los mariscos, así como ciertos derivados del acero y el aluminio, estarán sujetos a aranceles del 25%. Se mantendrán los contraranceles canadienses vigentes sobre los automóviles estadounidenses.

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Los aranceles de Trump tendrán consecuencias reales para los trabajadores, las empresas y las comunidades canadienses en todo nuestro país. "Canadá debe responder, y hoy lo hacemos", señaló François-Philippe Champagne, ministro canadiense de Finanzas.

"No elegimos este conflicto, pero cuando nuestra integración económica se utiliza como arma en lugar de como base para una asociación en la que todos salgan ganando, debemos plantar cara", añadió.

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