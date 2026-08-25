La espera terminó para quienes se registraron en junio a la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Del 24 al 30 de agosto se llevará a cabo la entrega de la Tarjeta Bienestar, pero hay un detalle que conviene revisar antes de salir de casa, y es que cada persona tendrá asignados un día, horario y módulo específicos.

La Secretaría de Bienestar informó que las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS con los datos para acudir por su tarjeta.

Ya hay fecha para la entrega de la tarjeta Bienestar. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué documentos necesitas para recoger la Tarjeta Bienestar?

Para recibir la Tarjeta del Bienestar, las personas deberán presentarse en el módulo que les fue asignado y llevar la documentación solicitada.

Es necesario presentar una identificación oficial en original y copia, además del talón correspondiente al registro de la pensión.

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¿Quiénes recibirán la Tarjeta Bienestar en esta entrega?

La entrega corresponde a dos grupos de personas que realizaron su incorporación durante junio.

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Por un lado están las mujeres de 60 a 64 años que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar. Por otro, las personas de 65 años en adelante que realizaron su trámite para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué documentos necesitas para recoger la Tarjeta Bienestar? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar, actualmente más de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, la cifra supera los 13.8 millones de derechohabientes.

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¿Qué pasa si no recibes el mensaje de texto?

No recibir el SMS no significa que la persona tenga que quedarse esperando sin saber qué hacer. La información sobre la entrega de la Tarjeta Bienestar puede consultarse mediante el CURP en la página de la Secretaría de Bienestar.

Además, la dependencia mantiene disponible la Línea de Bienestar 800 639 4264 para resolver dudas relacionadas con los programas y la entrega de las tarjetas. También se puede recurrir a las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar para consultar información.

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