Imagina el mood: labios brillantes, acabado espejo, un toque de volumen y ese efecto juicy que hace que cualquier beauty look se sienta instantáneamente más pulido. Ahora imagina que ese gesto de maquillaje lleva una década formando parte de los neceseres alrededor del mundo. Ese es el universo de 3D Hydra Lip Gloss, el icónico gloss de KIKO Milano que cumple diez años y que, para celebrarlo, estrena una edición limitada. La historia continúa con Kissable, una nueva colección que pone el foco en todo lo que ocurre antes del brillo: preparar, hidratar, nutrir y dar volumen a los labios.

KIKO Milano celebra 10 años de su gloss más icónico. Foto: Cortesía KIKO Milano

10 años de 3D Hydra: el gloss que sigue brillando

Si los labios glossy han recuperado su lugar como protagonistas del maquillaje, KIKO Milano tiene razones para celebrar. 3D Hydra Lip Gloss cumple diez años y lo hace como el gloss número uno de la marca a nivel mundial: durante 2025 se vendió una unidad por segundo y actualmente está disponible en 30 tonos.

Para celebrar este aniversario llega 3D Hydra Xtreme Lipgloss Limited Edition, una edición especial que conserva la esencia del icónico producto, pero apuesta por una estética mucho más llamativa. Su empaque juega con un degradado de lila y naranja y guarda cinco tonos exclusivos, convirtiendo al gloss en una pieza que definitivamente querrás presumir fuera del neceser.

3D Hydra Xtreme Lipgloss Limited Edition. Foto: Cortesía KIKO Milano

La fórmula apuesta por un efecto voluminizador intenso, acabado espejo con efecto 3D e hidratación inmediata de hasta 31.9% después de una hora. Además, el 3D Lips Complex, enriquecido con ingredientes emolientes y extracto de bidens pilosa, aporta hidratación de larga duración y una textura ligera. Sus resultados pueden durar hasta 10 horas y, con el uso continuo, los labios pueden lucir hasta 9% más voluminosos después de 28 días.

La celebración también llega acompañada de “Gloss Up Your Life!”, campaña protagonizada por Emily Ratajkowski y con una estética inspirada en el glamour editorial de las revistas de moda de los años 90. El resultado es una oda a ese beauty look de labios protagonistas, brillo intenso y actitud.

Emily Ratajkowski protagoniza la nueva campaña de KIKO Milano. Foto: Cortesía KIKO Milano

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Kissable: la rutina que empieza antes del gloss

Pero un buen glossy look no empieza con el brillo: empieza con unos labios bien cuidados. Esa es precisamente la propuesta de Kissable, la nueva colección de KIKO Milano que reúne productos para preparar, hidratar, nutrir y aportar volumen.

Kissable, su nuevo lanzamiento. Foto: Cortesía KIKO Milano

La rutina puede comenzar con Kissable Smoothing Lip Scrub, un exfoliante que ayuda a eliminar suavemente la resequedad y deja los labios lisos. Después están Kissable Nourishing Lip Balm y Kissable Drop Lip Balm, pensados para aportar hidratación y confort durante el día.

Para sumar un tratamiento más completo está Kissable Lip Paradise Replumping Lip Mask, un producto 2 en 1 para día y noche que ayuda a suavizar, proteger la barrera natural de los labios y nutrirlos.

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El volumen también es protagonista con Kissable Lip Volume Balm, que incrementa la hidratación hasta 25% después de 15 minutos y deja los labios más suaves, tersos y definidos.

La colección continúa con Kissable Lip Volume Cream, disponible en seis tonos inspirados en distintos estados de ánimo: Magnolia, White Mulberry, Blueberry, Peach, Cherry y Porcelain Flower. Su fórmula incorpora extracto de frambuesa italiana, ácido hialurónico, manteca de karité y una selección de extractos naturales, y ofrece volumen inmediato, hidratación y un acabado confortable.

Kissable Lip Volume Cream. Foto: Cortesía KIKO Milano

Y para quienes prefieren que el color sea apenas un susurro, Kissable Coloured Lip Balm llega en cuatro tonos que combinan hidratación con un acabado natural para llevar todos los días.

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Las dos novedades llegan justo a tiempo para renovar el ritual de labios: primero cuidar, después hidratar y, finalmente, cubrirlos de ese brillo que convierte cualquier look en uno mucho más irresistible.

3D Hydra Xtreme Lipgloss Limited Edition y Kissable ya se encuentran disponibles en las boutiques de KIKO Milano México de Plaza Satélite, Centro Santa Fe, Paseo Acoxpa, Parque Tepeyac y Liverpool Polanco.

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