Universal Deportes | 25-08-26 | 11:44 |

¿Cuándo y dónde ver en vivo la Leagues Cup?

Rayados vs Chicago

  • Fecha: Martes 25 de agosto
  • Horario: 18:30
  • Transmisión: Apple TV

León vs Real Salt Lake

  • Fecha: Martes 25 de agosto
  • Horario: 20:30
  • Transmisión: Apple TV

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]