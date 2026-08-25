Si ya no saber con qué rellenar tus tamales y quieres dejar de lado las clásicas preparaciones de mole, salsa verde o roja, esta versión preparada con birria de res es para ti.

A través de su canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", Doña Ángela comparte una receta que lleva su sabor a otro nivel.

¿Cómo preparar birria para tamales?

Antes de preparar la masa de tamales, comienza por la birria. El guisado toma tiempo, pero resulta clave para disfrutar una nueva versión de estos tradicionales antojitos mexicanos:

Ingredientes

3 kg de carne de res

12 chiles guajillo

5 jitomates

5 dientes de ajo

2 chiles anchos

2 hojas de laurel

1 cebolla

1 puño de chile de árbol

1 puño de pimienta negra

1 puño de mejorana

1 puño de orégano

1/2 puño de pimienta gorda

Aceite

Sal

Agua

Procedimientos

Pica los jitomates en trozos grandes y corta la cebolla.

Calienta aceite en una cazuela o sartén y fríe los jitomates, la cebolla, los ajos y añade una pizca de sal; deja que suelten todo su jugo.

Parte por la mitad los chiles guajillo, los chiles de árbol y los chiles anchos. Remueve las semillas y las venas, para después agregarlos a la cazuela y dejar que se guisen.

Después, añade un chorrito de agua, la pimienta negra, la pimienta gorda, el laurel, la mejorana y el orégano. Espera a que hiervan o hasta que los chiles estén suaves.

estén suaves. Retira los chiles y deja que se enfríen.

Calienta otra cazuela con un poco de aceite y reserva.

Licua los chiles junto con la preparación de jitomate sin agregar sal.

Vierte la salsa en la cazuela y permite que hierva.

Coloca la carne de res, añade un poco de sal, un chorro de agua y tapa.

Cocina la birria por aproximadamente 2 horas y media o hasta que la carne quede suave.

Retira la carne y deja que se enfríe.

Desmenuza la carne y quita los huesos.

Por último, utiliza esta carne deshebrada como relleno para los tamales.

También puedes usar esta birria para preparar tacos. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Cómo hacer tamales de birria con la receta de Doña Ángela?

Una vez que ya tienes la carne de la birria, es momento de preparar tus tamales. Toma nota de cada paso para que te queden esponjosos:

Ingredientes

4 kg de masa para tamales

1 1/2 kg de manteca

1 1/2 cucharadas de polvo para hornear

Sal al gusto

Hojas para tamal (limpias y previamente remojadas)

Birria

Procedimientos

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En un recipiente bate la manteca con un puño de sal y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla cremosa.

Luego, agrega poco a poco la masa y revuelve con tus manos para integrar con la manteca.

Continúa amasando hasta que quede suave y esponjosa.

Pon una cucharada grande de masa sobre una hoja para tamal y extiéndela.

Posteriormente, coloca la birria en el centro de la masa, cierra la hoja y forma el tamal .

. Para cocinarlos, acomoda los tamales de manera vertical dentro de una vaporera con agua hirviendo (hasta el límite de la base).

Tapa la vaporera y cocina tus tamales durante 60 minutos o hasta que estén bien cocidos y esponjosos.

Retira los tamales de la vaporera y sírvelos; puedes acompañarlos con crema ácida y salsa.

Estos tamales de birria pueden ser una opción para el desayuno. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

¿Cómo preparar salsa para acompañar los tamales de birria?

Además de lucirse con la receta de la birria y la preparación de los tamales, Doña Ángela recomienda preparar una salsa para complementarlos. Este proceso es opcional, pero muy sencillo para disfrutarlos como se debe:

Ingredientes

5 chiles serrano

4 jitomates

3 dientes de ajo

Cebolla al gusto

Sal

Agua

Procedimientos

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Cuece los jitomates y los chiles serrano en agua hasta que estén suaves.

Muele los jitomates y los chiles cocidos junto con la cebolla, los ajos, un poco de sal y agua. Procura que la salsa no quede muy líquida.

Pon la salsa en un recipiente y sírvela con tu tamal.

¿Qué te parece esta versión de tamales de birria de res? Aunque tienes que invertir tiempo en la cocina, cada bocado hace que valgan la pena.

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