Si quieres cambiar el menú de hoy y quieres comer algo rico e internacional, el ramen puede ser una opción, ya que es un platillo que conforta y satisface, el cual tiene diferentes texturas y está lleno de sabores, el cual va mucho más allá de una simple sopa.

Y en la Ciudad de México existen distintas lugares donde puedes disfrutarlos, y lo mejor es que incorporan ingredientes y técnicas asiáticas. Estos son algunos lugares donde puedes ir.

¿En dónde puedes encontrar ramen en la CDMX?

MOMIJI

Para celebrar esta fecha, el restaurante rendirá homenaje haciendo un ramen artesanal, el cual va a ser elaborado con un caldo de sabor profundo y equilibrado que se cocina durante más de 18 horas, una de las técnicas que usa la nación nipona para preparar este platillo.

Ubicación: calle Sierra Madre 216, Lomas - Virreyes, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

Horario: miércoles a sábado, de 14:00 a 22:00 h; domingo, hasta las 18:00 h.

Fideos, caldo y verduras encontrarás en el ramen. Foto: Instagram @momiji_mx

Vegan Ramen Mei

El restaurante ofrece una propuesta completamente vegana, en la que tanto la sopa como los fideos y acompañamientos son de origen vegetal; asimismo, algunos de sus ingredientes los importan directamente desde Japón, con la intención de conservar los sabores propios del ramen.

Además, las recetas son desarrolladas y supervisadas por chefs japoneses, quienes se encargan de mantener las técnicas de este platillo, pero adaptados a estos ingredientes.

Ubicaciones:



El ramen puede ser una alternativa para quienes quieren probar algo diferente al sushi. Foto: Vegan Ramen Mei

NUDO Ramen & Boba

Además del clásico ramen japonés, este local ofrece otras variedades provenientes de distintos países de Asia; entre ellas se encuentra el ramen de res taiwanés, preparado con caldo estofado, carne de res, salsa de soya, salsa de frijol fermentado, anís estrella, cebollín, nabo y zanahoria.

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Otra opción es el pho bo vietnamita, elaborado con un caldo claro de res, jengibre y especias, acompañado de fideos de arroz, carne de res, brotes de soya, chile morrón, cilantro, albahaca y limón.

Por su parte, el ramen tonkotsu japonés se prepara con un caldo cremoso de cerdo y se sirve con rebanadas de chashu, huevo, alga, naruto y cebollín.

Ubicaciones:



Aunque suele asociarse con Japón, existen varios tipos de ramen en diferentes partes de Asia. Foto: Instagram @nudo.ramen.boba

Ramen Chido - 魑童 –

Este lugar se enfoca en el ramen estilo Jiro, una de las variantes más llenadoras de este platillo, porque a diferencia de otras versiones, aquí los tazones se sirven con porciones abundantes que incluye: caldo y grasa de cerdo (cocinado por más de 5 horas), fideos gruesos, col, brotes de soya y ajo picado.

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Ubicación: Eje 3 Poniente 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CP.P. 06700, Ciudad de México.

Horario: lunes a domingo, de 14:00 a 3:30 h.

En este establecimiento el ramen puede llegar a pesar hasta 1 kg. Foto: Usuario de Google Randall Toledo

Heads Ramen

Este restaurante ofrece distintos tipos de ramen que tienen como base el caldo y los fideos, lo que cambia son las verduras y proteínas que acompañan cada preparación; algunas incluyen pollo y cerdo, mientras que otras llevan solo uno de ellos, además de cebollín, menma, espinacas, zanahoria, huevo, entre otros ingredientes.

Ubicación: calle Oso 49 D, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, Ciudad de México.

Horario: martes a domingo, de 13:00 a 19:00 h; lunes está cerrado.

El ramen se suele comer con palillos que permite tomar los fideos y otros ingredientes directamente del tazón. Foto: Heads Ramen

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¿En dónde se creo el ramen?

De acuerdo con el blog de Aprende Institute, el origen del ramen tiene distintas versiones, ya que algunos de los primeros antecedentes se remontan al periodo Nara, en el sur de China, donde se preparaba un caldo con fideos conocido como botuo, el cual es considerado uno de los primeros antecedentes de este platillo.

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Con el paso del tiempo, la migración de personas de china a Japón hizo que la preparación se extendiera y llegara a los puestos de comida de Tokio, Japón, donde añadieron ingredientes como carne, huevo y diferentes salsas.

Poco a poco, este caldo dejó de ser una comida asociada con las clases trabajadoras y se convirtió en uno de los platillos japoneses más conocidos en el mundo.

Sobre su nombre, algunos expertos señala que proviene de la palabra china lamen, relacionada con la elaboración artesanal de fideos, pero al llegar a Japón, el término habría evolucionado hasta convertirse en ramen.

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