Con la llegada de las lluvias, la gastronomía mexicana celebra una de sus cosechas más esperadas: los hongos. Diversos chefs de la Ciudad de México rinden tributo a este manjar con menús de temporada que combinan alta técnica, frescura y tradición.

El tamal de elote con huitlacoche y crema ahumada de Rosetta equilibra el sabor del hongo del maíz con una textura suave. Foto: Instagram @resturanterosetta

Roseta

Durante esta época, la chef Elena Reygadas integra la sutileza de los hongos silvestres a la técnica italiana con estos tres imperdibles:

Tamal de elote y huitlacoche con crema ahumada : Para abrir boca, este plato resalta las notas terrosas del huitlacoche en una textura suave y reconfortante.

: Para abrir boca, este plato resalta las notas terrosas del huitlacoche en una textura suave y reconfortante. Pansotti, morillas y parmesano : Un plato donde la pasta artesanal se abraza con el sabor ahumado y sutil de las morillas, una variedad de hongo silvestre muy apreciada en la alta cocina por su forma acanalada y sabor ahumado.

: Un plato donde la pasta artesanal se abraza con el sabor ahumado y sutil de las morillas, una variedad de hongo silvestre muy apreciada en la alta cocina por su forma acanalada y sabor ahumado. Codornices, amarillito y hongos de lluvia: El plato fuerte imperdible que celebra la cosecha de temporada al maridar la carne de ave con la complejidad del mole oaxaqueño y ejemplares silvestres.

Dirección: Colima 166, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: Lunes a sábados de 13:00 a 17:30 hrs. y de 18:30 a 23:00 hrs.

Teléfono: 55 5533 7804

Leer también: Por qué es bueno comer huitlacoche, el hongo de la temporada

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En Máximo, el chef Eduardo García integra los hongos duraznillo de temporada en salteados con espumas y emulsiones terrosas. Foto: Facebook Máximo.

Máximo

El chef Eduardo García basa su menú rindiendo homenaje a los ingredientes frescos. En esta ocasión, destaca variedades silvestres como el hongo duraznillo en dos de sus creaciones:

“Toast” de hongo de lluvia duraznillo, burrata y emulsión de hongo: Una entrada icónica que celebra la cosecha de lluvia combinando la textura del hongo duraznillo y la cremosidad de la burrata con una intensa emulsión terrosa.

Una entrada icónica que celebra la cosecha de lluvia combinando la textura del hongo duraznillo y la cremosidad de la burrata con una intensa emulsión terrosa. Rib eye de ternera rostizado al sartén con duraznillos asados y puré de papa: Un plato fuerte donde la elegancia y el aroma afrutado de este hongo silvestre salteado acompañan la jugosidad de la ternera.

Dirección: Av. Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: Lunes a sábado de 13:00 a 23:00 hrs.

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Teléfonos: 55 5264 4291 y 55 5525 2687.

Las crepas de huitlacoche en Testal destacan por su salsa cremosa de la casa y queso gratinado para resaltar el sabor de la milpa. Foto: Instagram @restaurante_testal

Testal

El enfoque en la gastronomía mexicana de origen y las recetas tradicionales del centro del país hacen que las propuestas de la chef Martha López destaquen con los sabores terrosos del campo a través del huitlacoche y variedades cultivadas:

Crema de huitlacoche y elote : Un vistoso juego de sabores y texturas que equilibra la intensidad profunda del hongo del maíz con la dulzura natural del elote tierno.

: Un vistoso juego de sabores y texturas que equilibra la intensidad profunda del hongo del maíz con la dulzura natural del elote tierno. Crepas rellenas de huitlacoche : Una entrada que combina técnica y tradición para resaltar el matiz ahumado de uno de los ingredientes más especiales de la cocina natural.

: Una entrada que combina técnica y tradición para resaltar el matiz ahumado de uno de los ingredientes más especiales de la cocina natural. Chile en nogada vegetariano: Una alternativa festiva de temporada donde el hongo portobello picado toma el lugar de la carne para amalgamarse con frutas de estación y frutos secos, bañado en la clásica salsa de nuez de Castilla (se sirve capeado o sin capear).

Dirección: Dolores 16, Centro, Cuauhtémoc, 06050, CDMX.

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Horarios: Lunes a martes de 08:00 a 19:00 hrs., miércoles a sábados de 08:00 a 22:00 hrs. y domingos de 08:00 a 19:00 hrs.

Teléfono: 55 5510 1358.

La temporada de hongos es breve, por lo que estas propuestas gastronómicas estarán disponibles solo durante unas cuantas semanas mientras concluyen las lluvias en el centro del país. Aprovecha para deleitar tu paladar valorando la riqueza de la milpa y la alta cocina de la capital.

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