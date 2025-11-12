Cocinar de hongos es una excelente forma de disfrutar de los frutos que ofrece la tierra en temporada de lluvias, cuando más abundan; sin embargo, algunos tipos de hongos se encuentran todo el año y forman parte de los platillos favoritos de varias personas.

Claro que cuando se trata de lavarlos hay mucho debate; hay quienes recomiendan remojarlos en agua, vinagre, quienes dicen que se limpian solo con una toalla de papel, ¡es muy confuso! Hoy en Menú, te compartimos algunos tips que seguro te serán de ayuda a la hora de cocinar con hongos y, desde luego, lavarlos.

¿Los hongos se lavan?

De acuerdo con The Chopping Block, esta es una de las preguntas más comunes en lo que respecta a la cocina. Y la respuesta es “depende”.

Los expertos mencionan que, según la variedad de hongo con la que estés cocinando, es posible que absorban mucha agua, en cuyo caso no es tan recomendable.

Además, existen variedades de hongos que se cultivan fuera de la tierra o que no tienen contacto con ella, por lo que basta con usar una toalla de papel para deshacerte de la suciedad que pudiese tener.

Claro que, si estás cocinando con unos hongos particularmente sucios o que tienen mucha tierra, sí deberías lavarlos con agua. Y, en el caso de hongos silvestres con muchos pliegues y hendiduras, para nada puedes pasar por alto este paso antes de cocinarlos.

¿Cómo se lavan los hongos?

Antes de proceder a lavar tus hongos, The Kitchn menciona que debes en cuenta que los hongos ya cortados no deben lavarse pues, sin importar la variedad, absorben demasiada agua.

¿Entonces cómo se limpian? Te compartimos la guía para lavar hongos según The Ktitchn.

Cepillarlos. La mayoría de los hongos no necesitan más que esto.

No los remojes. Solo es necesario enjuagarlos rápidamente bajo el grifo para evitar que absorban agua.

Espera a que los necesites para lavarlos, pues la exposición al agua podría acelerar su proceso de descomposición.

Sécalos muy bien antes de cocinarlos. Usa toallas de papel para asegurarte de que no haya ningún exceso de humedad.

Si vas a cocinar hongos que encontraste en el campo o no estás seguro de su origen, lo ideal es lavarlos siguiendo los pasos anteriores.

¡Ya estás listo para lavar tus hongos y cocinar deliciosos platillos!

