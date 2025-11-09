Aunque son una opción muy recurrida para aliviar la sed y acompañar las comidas, los refrescos presentan numerosas desventajas debido a su contenido alto de azúcar, mismo que supera los límites establecidos por diversos organismos de salud.

En Menú te contamos qué cantidad contienen, dependiendo de su tiempo. Ten esta información a la mano la próxima vez que vayas a un mercado o tiendita.

El refresco es una de las bebidas más consumidas, pero de las menos saludables. Foto: Freepik

¿Qué contiene un refresco?

Catalogados como bebidas azucaradas, un artículo del portal The Nutrition Source, de la Universidad de Harvard, explica que los refrescos que contienen azúcar o edulcorantes añadidos como jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa o concentrados de jugo.

Aunque forman parte del día a día de muchas personas, sus beneficios son mucho más bajos que otros productos como las bebidas energéticas.

Para dimensionar su contenido de azúcar, los expertos de la Universidad de Harvard sugieren imaginar esta analogía: visualiza una cucharada de 4.2 g. Ahora imagina de 7 a 10 de esas cucharaditas en un vaso con 350 ml de agua. Esta es la cantidad promedio que contiene una lata de refresco.

Pero además del azúcar, estas bebidas incluyen edulcorantes artificiales, mismos que pueden generar efectos negativos, entre ellos, menor sensibilidad a la insulina, aumento de la glucosa y adición por lo dulce desde edades tempranas.

Entre los edulcorantes más comunes se encuentran:

Aspartame, 200 veces más dulce que el azúcar.

Acesulfame K, 200 veces más dulce.

Sucralosa, 600 veces más dulce.

Estevia, 300 veces más dulce.

Ciclamato de sodio, 30 veces más dulce.

En ese sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señala que es importante identificar los ingredientes y la cantidad de azúcar presente en los refrescos, leyendo la etiqueta.

Los refrescos con azúcar o edulcorantes pueden afectar el metabolismo. Foto: Freepik

¿Cuánta azúcar tiene cada tipo de refresco?

A manera de ejemplo, el ISSSTE señala las cantidades de azúcar que puede haber en los refrescos más consumidos:

Refresco tipo cola

Jarabe de alta fructosa, fructosa y glucosa.

Una lata de 355 ml contiene 26.6 g de azúcares (6.6 cucharaditas).

Refrescos de sabor

Jarabe de alta fructosa, fructosa y glucosa.

Una lata de 355 ml contiene de 19.2 a 19.5 g de azúcares (4.8 cucharaditas).

Refrescos infantiles

Jarabe de azúcar invertido de caña, fructosa y glucosa

Una porción de 250 ml contiene 19 g de azúcares (4.75 cucharaditas).

Aguas minerales de sabor

Jarabe de fructosa y glucosa

Una lata de 600 ml contiene 65.4 g de azúcares (16.3 cucharaditas).

Los refrescos infantiles también incluyen altos niveles de azúcar. Foto: Freepik

¿Qué tan perjudicial es el consumo de refrescos?

México es el país que más refrescos consume en el mundo, señala un artículo de la Profeco. En 2023, esta dependencia indicó que la obesidad, un problema de salud pública, está estrechamente ligada al consumo habitual de bebidas azucaradas.

Y este problema persiste aún en 2025. Según cifras de la Secretaría de Salud, el 37.3% de la población adulta vive con sobrepeso y un 38.9% con obesidad. Pero es más preocupante es el panorama infantil.

Un informe reciente de la Unicef detalla que el 36.5% de los infantes y el 40.4% de los adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, siendo México uno de los países con prevalencia a nivel global.

Además, la Profeco señala que los refrescos y los productos ultraprocesados representan el 40% de las calorías diarias que consumen niñas, niños y adolescentes. Aunque son agradables al paladar, la realidad es que aportan grandes cantidades de azúcar, sodio y calorías.

¿Cuáles son los riesgos de consumir refresco en exceso?

El Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos advierte que el consumo elevado de azúcares se asocia con trastornos metabólicos, caries y, sobre todo, obesidad.

A su vez, esta enfermedad incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemias, ciertos tipos de cáncer e inflamación crónica que debilita el sistema inmune.

Para garantizar el bienestar en todos los grupos poblacionales, los expertos en salud recomiendan guiarse por herramientas como La Jarra del Buen Beber, que coloca al agua como la bebida de mayor consumo recomendado, y limitar el consumo de refrescos.

El azúcar añadido en los refrescos contribuye al sobrepeso en niños y adultos. Foto: Freepik

