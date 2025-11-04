En 2010 nació Temple, en Palermo, Argentina, su propuesta urbana, música en vivo y cerveza artesanal lo llevaron a convertirse rápidamente en uno de los puntos favoritos para reunirse en la ciudad y posteriormente en el mundo.

Ahora, Temple llega a la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Roma, con una experiencia que combina su característica atmósfera urbana, gastronomía, y, por supuesto, cerveza artesanal. Y en Menú te contamos los detalles.

¿Por qué ir a Temple en la CDMX?

Temple es un lugar para pasarla bien sin complicaciones. Su menú es compacto, pero con grandes opciones para quienes lo visitan. Aquí se pueden encontrar entradas que van desde empanadas de carne y roquefort, hasta platillos para compartir con los amigos, como pizzas, guacamoles, mozzarella sticks y chicken fingers, hasta tacos y flautas.

¿Los imperdibles? ¡Todos! Pero mención aparte merece su cheeseburger con pan brioche, medallón de carne y queso cheddar que ya se ha convertido en la favorita de muchos.

¿Lo mejor? Cualquiera de sus burgers y sandwiches se pueden convertir en veggie, aunque también se puede apostar por un avocado bowl con arroz integral o una ensalada césar clásica.

¿Qué beber en Temple?

El corazón de Temple está en su barra, ya que aquí se encuentran sus cervezas: Wolf Ipa, Indie Golden, Royal Scottish o la Ipanema Hazy Ipa, que reflejan el sello que ha hecho famoso a la marca: cervezas honestas, equilibradas y refrescantes, tan deliciosas que conquistan desde del primer sorbo.

La carta también presenta “Los Invitados” deliciosos cócteles de autor para sorprender a los visitantes, uno de ellos es el “Hey Mango!”, preparado con Bosque Alta Montaña (gin que también pertenece al grupo, premiada con más de 60 medallas en todo el mundo) cordial de mango, pomelo deshidratado y romero.

Vinos, sprits y mocktails para quienes prefieren algo refrescante y sin alcohol también forman parte de la propuesta. Además, todos los días de 16:00 a 20:00 hrs, Temple celebra su Happy Hour, la excusa perfecta para disfrutar de una cerveza artesanal o un cóctel de autor mientras el ambiente empieza a tomar vida.

¿Qué hace diferente a Temple en CDMX?

La música es parte crucial de Temple, por eso, cuando las luces tenues se encienden, la música comienza a sonar. En su agenda semanal se pueden encontrar noches de vinilos, jazz en vivo y Open Dj Sets, para que quienes aman la música puedan compartir su propuesta.

En Temple también se encuentran colaboraciones itinerantes, como Line Up para recordar los mejores hits de MTV o vivir una Single Party en colaboración con la reconocida plataforma Thursday.

En Temple no hay poses, solo buena vibra, música y sabor. Temple es un lugar al que vas una vez y terminas volviendo, porque más que un bar, es un punto de encuentro donde cada noche puede ser diferente. ¡No te lo pierdas!

