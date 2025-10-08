Cada año, la lista "The World's 50 Best Bars" elige, como su nombre lo indica, a los mejores 50 bares del mundo. Esta vez, el bar mexicano Handshake Speakeasy pasó la corona hasta Hong Kong, donde se ubica Bar Leone, el mejor bar del mundo en 2025.

Mexicanos entre los mejores bares del mundo

En la ceremonia llevada a cabo en Hong Kong el 8 de octubre de 2025, se reveló la lista de los 50 mejores bares del mundo de este año, en la que 2 bares mexicanos fueron reconocidos: Handshake Speak easy y Tlecán.

Handshake Speakeasy en la cima de la coctelería

Handshake Speakeasy obtuvo el lugar número 2 en la lista. Dirigido por Eric Van Beek, Rodrigo Urraca y Marcos Di Battista, fue reconocido en 2024 como el mejor bar de México y Norteamérica, títulos que logró mantener este 2025.

También en 2024 fue considerado como el mejor bar del mundo, un reconocimiento que llevó no solo a Handshake, sino a la coctelería mexicana a nuevos niveles tanto de especialización como de esplendor, por la nueva cantidad de propuestas mixológicas que se abrieron en todo el país.

Este bar se encuentra "oculto" en el hotel HN Collection en la colonia Juárez. Con cuatro plantas distintas que rememoran la época de la prohibición estadounidense, el art deco y la coctelería molecular, en la que se hace uso de técnicas de laboratorio para crear cocktails únicos.

¿Qué probar en Handshake Speakeasy? De los clásicos, te recomendamos el Martini de Higo. Aunque si prefieres probar la nueva carta, nada como el Margarita Jimenez, con jamaica, vainilla y un poco de canela.

Dirección: Amberes 65, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: handshake_bar

Tlecán, el bar prehispánico de la CDMX

Por su parte, Tlecán obtuvo el lugar número 23 en la lista. Este bar es dirigido por Eli Martinez, la mejor bartender de Norteamérica, de acuerdo con la lista regional, y es una de las nuevas aperturas que más rápido han escalado el conteo, pues también es considerado el tercero mejor de América del Norte.

Si bien, es un bar pequeño ubicado en la Roma Norte, este lugar es uno de los que más atraen mexicanos y extranjeros. Todo empieza desde la arquitectura del bar, que asemeja una especie de cueva en una pirámide de piedra con una réplica del Disco de la Muerte en el fondo. Este ambiente, aromatizado por copales y música mexicana, dirige el espíritu de Tlecán.

El concepto de Tlecán es ser un bar de destilados mexicanos que busca rendir tributo a las raíces prehispánicas de nuestro país. Tan solo el nombre viene del Náhuatl "Lugar de fuego" y aquí podrás encontrar una carta de coctelería especializada en Mezcal, aunque otros destilados como el Tequila, el Sotol, la Raicilla o la Bacanora hacen su aparición. Incluso bebidas como el Pulque o el Tejuino tienen un espacio en la carta de Tlecán.

¿Qué pedir en Tlecán? Indiscutiblemente debes pedir el Negroni Cacao: mezcal, con campari infusionado con cascaras de cacao, vermouth rosso y chocolate relleno de naranja.

Dirección: Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: @tlecan

¿Cuál es el mejor bar del mundo en 2025?

El mejor bar del mundo de 2025 es Bar Leone en Hong Kong. Este lugar, abierto en 2023, por el italiano Lorenzo Antinori también fue reconocido como el mejor bar de Asia este año. El bar rinde homenaje a los cócteles populares y clásicos, así como a la cultura pop italiana.

De acuerdo con la ficha de The World's 50 Best Bars, "Bar Leone evoca el alma de los bares de barrio tradicionales de Roma: lugares sencillos y acogedores que enmarcan los 21 distritos de la ciudad, y en particular Trastevere. Su homónimo, el león Leone, fue en su día el emblema de Roma antes del Renacimiento y sigue siendo el símbolo de Trastevere hasta nuestros días".

Este bar, se especializa en coctelería clásica y de baja intervención, por lo que llama a sus cocteles "artesanalaes", una tendencia a contracorriente que se aleja de los métodos de laboratorio y procesos complejos en la mixología.

Dirección: 15 Bridges St, Central, Hong Kong.

IG: @barleonehk

Lista completa de "The World's 50 Best Bars"

Bar Leone, Hong Kong Handshake Speakeasy, CDMX Sips, Barcelona Paradiso, Barcelona Tayér + Elementary, Londres Connaught Bar, Londres Moebius Milano, Milan Line, Atenas Jigger & Pony, Singapur Tres Monos, Buenos Aires Alquímico, Cartagena Superbueno, New York Lady Bee, Lima Himkok, Oslo Bar Us, Bangkok Zest, Seoul Bar Nouveau, Paris Bar Benfiddich, Tokyo Caretaker's Cottage, Melbourne The Cambridge Public House, Paris Satan's Whiskers, Londres Locale Firenze, Florencia Tlecān, CDMX Tan Tan, São Paulo Mirror Bar, Bratislava CoChinChina, Buenos Aires Baba au Rum, Atenas Nouvelle Vague, Tirana Hope & Sesame, Guangzhou Danico, Paris Scarfes Bar, Londres Svanen, Oslo Sastrería Martínez, Lima Panda & Sons, Edinburgh Röda Huset, Stockholm Mimi Kakushi, Dubai Salmon Guru, Madrid Coa, Hong Kong Sip & Guzzle, New York Drink Kong, Roma Double Chicken Please, New York Maybe Sammy, Sydney 1930, Milan Jewel of the South, New Orleans Virtù, Tokyo Overstory, New York The Bar in Front of the Bar, Atenas The Bellwood, Tokyo BKK Social Club, Bangkok Nutmeg & Clove, Singapur

