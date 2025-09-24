México ha destacado en la coctelería mundial en los últimos años. Tan solo en 2024 se reconoció a Handshake Speakeasy como el mejor bar del mundo, según The World’s 50 Best Bars y este año como el mejor de Norteamérica.

Cada año, la lista cambia, bares entran al conteo o salen dependiendo de factores como la creatividad, el servicio y la propuesta.

The World’s 50 Best Bars anunció hace unos momentos la lista extendida de los mejores del mundo, en las posiciones 51-100, la cual, encamina la premiación hacia la ceremonia oficial que se llevará a cabo en octubre.

Este conteo extendido incluye 34 ciudades alrededor del mundo, la cual es liderada por Europa con 15 bares en el conteo.

Conexiones citadinas, el nuevo menú de Licorería Limantour. Foto: cortesía.

México, entre los mejores 100 bares del mundo

En esta lista extendida, 5 bares mexicanos acreditaron un lugar y se encuentran uno en Tulum, otro en Guadalajara y tres en Ciudad de México:

Número 52. Licorería Limantour, en Av. Álvaro Obregón 106, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX. Número 54. Bar Mauro, en Tabasco 149, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX. Número 71. El Gallo Altanero, en Calle Marsella 126, Col. Americana, Lafayette, Guadalajara, Jalisco. Número 77. Arca, en Carr. Tulum-Boca Paila km 7.6, Tulum Beach, Tulum, Quintana Roo. Número 78. Baltra Bar, en Iztaccihuatl 36D, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

Tanto Licorería Limantour como Arca, Baltra Bar y El Gallo Altanero han sido reconocidos por esta misma lista en años anteriores. Es la primera vez que Bar Mauro se une al conteo.

Estos 5 lugares también fueron reconocidos entre los mejores 50 bares de Norteamérica en la edición de 2025.

Foto: El Gallo Altanero

¿Cuándo se anunciará el mejor bar del mundo?

Esta lista es la versión extendida de la clásica guía de The World’s 50 Best Bars, por lo que aún faltan, precisamente, los 50 mejores.

La ceremonia en la que se revelará al mejor bar del mundo se llevará a cabo el 8 de octubre de 2025 en Hong Kong, en la que se espera que México siga posicionando más bares y mixólogos nacionales.

Esta organización internacional publicó en su cuenta de Instagram la lista completa de los 51-100 mejores bares del mundo. Sin embargo, si quieres conocer más a detalle cada uno de los bares reconocidos, puedes consultarlo en su página oficial.

Lista extendida de los mejores 100 bares del mundo en 2025. Foto: The World's 50 Best Bars

